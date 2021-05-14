Над Киевом пролетел огромный флаг Израиля: видео и фото акции
В пятницу, 14 мая, жители и гости столицы Украины могли заметить в небе 40-метровый флаг Израиля, который летал над центром Киева. Данная акция приурочена ко Дню Независимости этой страны.
Огромный флаг удалось прикрепить к дрону. Соответствующее видео опубликовала компания Dronarium Ukraine в YouTube.
Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)
"Мы запустили в небо уже много флагов, но этот - один из особых. Ведь мы верим, что День Независимости главный праздник каждой страны. Особенно во времена, когда эта независимость подвергается испытанию в виде приступов соседей. Мы украинцы хорошо знаем ощущение, когда ракеты террористов летят на нашу территорию", - говорится в сообщении.
Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)
В компании также отметили, что верят в то, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет. И Израиль должен справиться с этим, как и Украина.
Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (скриншот с видео)
Пользователи сети выразили благодарность за данную акцию.
- Спасибо из Израиля;
- Большое спасибо из Израиля. Мы любим вас;
- Спасибо ребята. Это очень важно нам в это неспокойное время. Счастья вам и мира;
- Спасибо, Киев!
- Спасибо братской Украине из Израиля!
- Красивый город, приятно полетать!
- Вау, круто!!! Что-то подобное нам тоже нужно в Израиле! Спасибо! Оставайтесь сильными.
Над Киевом пролетел 40-метровый флаг Израиля (видео: YouTube)
Напомним, блогер из Израиля рассказал, что страна находится на пороге гражданской войны.
Ранее в сети появилось видео, как ракета со стороны Израиля попала в 13-этажный дом, где находился офис движения ХАМАС.