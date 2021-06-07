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Під Києвом покупець ляпасами втихомирив двох дебоширів у супермаркеті: епічне відео

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Бориспіль, Понеділок 07 червня 2021 08:35
Під Києвом покупець ляпасами втихомирив двох дебоширів у супермаркеті: епічне відео Колаж РБК-Україна: у Борисполі покупець утихомирив двох дебоширів
Автор: Світлана Мащенко

У Борисполі в супермаркет зайшло двоє чоловіків, які стали дебоширити - розпивали пиво прямо в торговому залі, поводилися хамськи і не звертали уваги на зауваження співробітників магазину. Але знайшовся покупець, який швидко вирішив цю проблему.

Відео з'явилося в Telegram Київ Оперативний.

Повідомляється, що інцидент трапився в суботу, 5 червня в супермаркеті "Фора".

"Двоє відбитих і неадекватних чоловіків зайшли в торговий зал і прямо там почали розпивати пиво. У відповідь на зауваження охоронців - почали бикувати. Бикували рівно до того моменту, як все це не побачила адекватна людина, яка швидко пояснила бидланам, що так поводитися неприпустимо", - підписано відео.

На кадрах можна побачити, як чоловік спортивної статури підходить до двох дебоширів, які грубо з'ясовують стосунки з охоронцем.

Спочатку покупець просить їх поводити себе адекватно - надіти маски,"перестати плюватися" і лаятися матом. Але до них не доходить. Потім чоловік розвішує кожному з "героїв" по ляпасу, після чого вони буквально розлітаються в різні боки.

Відео: у Борисполі покупець покарав дебоширів (t.me/KyivOperativ)

Раніше ми писали, що в Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика.

Також повідомлялося, що в Києві напівголий чоловік на коні заїхав у супермаркет.

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