У Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика
У Запоріжжі на вулиці Шкільна чоловікові стало погано прямо на вулиці. Приїхали медики "швидкої" допомоги і намагалися врятувати його, але безрезультатно. У підсумку на медиків напав натовп родичів покійного, на місце довелося викликати співробітників поліції.
Відео з'явилося в Instagram-каналі"це Запоріжжя".
"Ситуація на Шкільній. Чоловікові стало погано, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло. Медиків охороняє поліція", - сказано в повідомленні.
Судячи з кадрів, група родичів - представники ромської національності. Вони поводилися грубо і навіть дико.
Пізніше стало відомо, що медики без халатів пересіли в цивільне авто і поїхали, а за ними влаштували погоню. Чим закінчилася ситуація поки що достовірно невідомо.
Відео: у Запоріжжі чоловік помер на вулиці
У мережі користувачі обурені такою дивною ситуацією, про що пишуть в коментарях:
- Ось така робота у медиків... Людина вмирає - винних роблять медиків, виживає - дякують Богові.
- Така ж ситуація була в Броварах. У цигана передоз був, А вони його мертвого спочатку в таксі везли в лікарню, а потім як дізналися що він мертвий, два дні кіпіш влаштовували.
- У цього стада одна реакція - нападати.
- Офігіти. Переколовся - винні медики.
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