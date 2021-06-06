У Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика

У Запоріжжі на вулиці Шкільна чоловікові стало погано прямо на вулиці. Приїхали медики "швидкої" допомоги і намагалися врятувати його, але безрезультатно. У підсумку на медиків напав натовп родичів покійного, на місце довелося викликати співробітників поліції.

"Ситуація на Шкільній. Чоловікові стало погано, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло. Медиків охороняє поліція", - сказано в повідомленні.

Судячи з кадрів, група родичів - представники ромської національності. Вони поводилися грубо і навіть дико.

Пізніше стало відомо, що медики без халатів пересіли в цивільне авто і поїхали, а за ними влаштували погоню. Чим закінчилася ситуація поки що достовірно невідомо.

Відео: у Запоріжжі чоловік помер на вулиці

У мережі користувачі обурені такою дивною ситуацією, про що пишуть в коментарях: