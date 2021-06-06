ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика

Новость на русском →
Запоріжжя, Неділя 06 червня 2021 12:27
У Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від натовпу, який хотів забрати небіжчика Колаж РБК-Україна: У Запоріжжі "копам" довелося відбивати медиків від розлюченого натовпу
Автор: Світлана Мащенко

У Запоріжжі на вулиці Шкільна чоловікові стало погано прямо на вулиці. Приїхали медики "швидкої" допомоги і намагалися врятувати його, але безрезультатно. У підсумку на медиків напав натовп родичів покійного, на місце довелося викликати співробітників поліції.

Відео з'явилося в Instagram-каналі"це Запоріжжя".

"Ситуація на Шкільній. Чоловікові стало погано, співробітники швидкої спробували його врятувати, але безрезультатно. Помер. В результаті родичі померлого спробували напасти на медиків, звинувачують їх у його смерті і хочуть забрати тіло. Медиків охороняє поліція", - сказано в повідомленні.

Судячи з кадрів, група родичів - представники ромської національності. Вони поводилися грубо і навіть дико.

Пізніше стало відомо, що медики без халатів пересіли в цивільне авто і поїхали, а за ними влаштували погоню. Чим закінчилася ситуація поки що достовірно невідомо.

Відео: у Запоріжжі чоловік помер на вулиці

У мережі користувачі обурені такою дивною ситуацією, про що пишуть в коментарях:

  • Ось така робота у медиків... Людина вмирає - винних роблять медиків, виживає - дякують Богові.
  • Така ж ситуація була в Броварах. У цигана передоз був, А вони його мертвого спочатку в таксі везли в лікарню, а потім як дізналися що він мертвий, два дні кіпіш влаштовували.
  • У цього стада одна реакція - нападати.
  • Офігіти. Переколовся - винні медики.

Раніше ми писали, що у Запоріжжі діти приймали наркотики прямо на спортмайданчику. З'явилося відео 18+.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Життя Запоріжжя
LITE
Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом погоди
Дощі і грози: синоптики засмутили прогнозом погоди