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У Білій Церкві з дитсадка викрали дитину: усі деталі НП

STYLERПодії    05.11.2019 - 16:21
У Білій Церкві з дитсадка викрали дитину: усі деталі НП
Під Києвом чоловік викрав сина з дитсадка (Фото: колаж РБК-Україна)

Хлопчик скаржився, що його ображає вітчим

В Білій Церкві під Києвом чоловік забрав із дитячого садочка свого 6-річного сина без дозволу матері хлопчика, з якою не проживав. Після цього батько посадив дитину в авто та поїхав у невідомому напрямку. Жінка вранці 5 листопада повідомила в поліцію про викрадення. Про це розповіли в Головному управлінні НПУ Київської області.

Правоохоронці в терміновому порядку почали слідчо-розшукові заходи. Після вивчення записів камер відеоспостереження вдалося відстежити маршрут легковика - він прямував до Одеси. Після цього дані передали патрулям Черкаської та Одеської областей.

У Білій Церкві з дитсадка викрали дитину: усі деталі НП

Під Києвом батько викрав сина з дитсадка, щоб врятувати від вітчима (Фото: kv.npu.gov.ua)

Батька з сином вдалося зупинити вже в Умані.

Як пояснив чоловік, самовільно забрати і відвезти сина він вирішив для захисту дитини - хлопчик скаржився, що його ображає співмешканець матері.

Зараз вся сім'я перебуває у відділенні поліції.

У Білій Церкві з дитсадка викрали дитину: усі деталі НП

Під Києвом батько викрав сина з дитсадка, щоб врятувати від вітчима (Фото: kv.npu.gov.ua)

Також повідомляється, що працівники ювенальної превенції мають провести бесіду з батьками щодо подальшого спільного виховання хлопчика.

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