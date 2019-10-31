Поклав у багажник: у Києві знайшли "викрадача" дитини (відео)

Викрадення дитини в Києві (Колаж РБК-Україна)

Поліція знайшла чоловіка, який поставив в багажник кошик

Поліція впіймала "злодія", який у середу, 30 жовтня, нібито викрав маленьку дитину і поклав її в багажник свого автомобіля. Про деталі спецоперації, яку провели співробітники правоохоронних органів, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався в середу, 30 жовтня, за адресою Саперне Поле, 26. В поліцію зателефонувала місцева жителька й розповіла, що бачила чоловіка, який поклав маленьку дитину в кошик, а потім поставив її в багажник автомобіля ВАЗ 21099 і зник.

"Викрадення" дитини в Києві (Фото: Інформатор)

Через годину співробітники поліції змогли відшукати підозрілий автомобіль. Вони зупинили його і попросили водія показати вміст багажника. З'ясувалося, що там справді стояв кошик, але ніякої дитини в ньому не було.

Після повторної розмови зі свідком, вдалося з'ясувати, що вона справді бачила, як чоловік виходив з під'їзду з сумкою і кошиком. Кошик він дійсно поставив в багажник. З якоїсь причини жінка була впевнена, що в кошику знаходиться дитина.

Крім того, з'ясувалося, що чоловік знаходився по вулиці Саперне Поле по справі – він там проводив ремонтні роботи.

Викрадення дитини в Києві (Відео: Інформатор)