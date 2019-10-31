ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Поклав у багажник: у Києві знайшли "викрадача" дитини (відео)

STYLERЖиття    31.10.2019 - 13:18
Поклав у багажник: у Києві знайшли "викрадача" дитини (відео)
Викрадення дитини в Києві (Колаж РБК-Україна)

Поліція знайшла чоловіка, який поставив в багажник кошик

Поліція впіймала "злодія", який у середу, 30 жовтня, нібито викрав маленьку дитину і поклав її в багажник свого автомобіля. Про деталі спецоперації, яку провели співробітники правоохоронних органів, повідомляє "Інформатор".

Інцидент стався в середу, 30 жовтня, за адресою Саперне Поле, 26. В поліцію зателефонувала місцева жителька й розповіла, що бачила чоловіка, який поклав маленьку дитину в кошик, а потім поставив її в багажник автомобіля ВАЗ 21099 і зник.

Поклав у багажник: у Києві знайшли &quot;викрадача&quot; дитини (відео)

"Викрадення" дитини в Києві (Фото: Інформатор)

Через годину співробітники поліції змогли відшукати підозрілий автомобіль. Вони зупинили його і попросили водія показати вміст багажника. З'ясувалося, що там справді стояв кошик, але ніякої дитини в ньому не було.

Після повторної розмови зі свідком, вдалося з'ясувати, що вона справді бачила, як чоловік виходив з під'їзду з сумкою і кошиком. Кошик він дійсно поставив в багажник. З якоїсь причини жінка була впевнена, що в кошику знаходиться дитина.

Крім того, з'ясувалося, що чоловік знаходився по вулиці Саперне Поле по справі – він там проводив ремонтні роботи.

Викрадення дитини в Києві (Відео: Інформатор)

У київському метро розповіли про найдорожчу річ, втрачену пасажиром У Луцьку із зоопарку вкрали екзотичних птахів: усі деталі
Новини України Київвикраденняпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся