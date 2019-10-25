Викрадачку немовляти під Києвом відправили додому: деталі резонансної справи

Викрадення дитини під Києвом (колаж: РБК-Україна)

Викрадачка дитини щиро розкаялася у вчинку

Викрадачці дитини в смт Коцюбинське Анастасії Поліщук в п'ятницю, 25 жовтня, обрали запобіжний захід. 26-річну учасницю АТО, яка вкрала у мами чотиримісячне немовля 23 жовтня, відправили під нічний домашній арешт.

Крім того, Ірпінський районний суд зобов'язав жінку носити електронний браслет. Така санкція статті буде діяти до 22 грудня.

Анастасії Поліщук заборонено залишати місце проживання з 20:00 до 8:00

Крім того, Поліщук повинна буде повідомляти правоохоронним органам про зміну місця проживання. Їй також заборонили спілкуватися з потерпілими або свідками у справі.

Викрадення дитини під Києвом (Анастасія Поліщук і вкрадений малюк (колаж: РБК-Україна)

Варто відзначити, що прокурори вимагали призначити Анастасії Поліщук покарання у вигляді позбавлення або обмеження волі на строк до п'яти років. Саме таку санкцію передбачає стаття КК України, за якою судитимуть жінку.

Нагадаємо, 23 жовтня, уся українська громадськість сполошилася новиною про викрадення немовляти в Київській області. Жінка видала себе за волонтера, втерлась в довіру 19-річної мами і забрала дитину на таксі. Поліція оголосила план "Перехоплення" і вже через п'ять годин знайшла дитину. Сама Поліщук каялась і просила вибачення у наляканої матері, кажучи, що хотіла позичити малюка на час.

Викрадення дитини під Києвом (видео: YouTube/ТСН)