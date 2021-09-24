Все задля лайків: у Харкові хлопець зі скрипкою виліз на дах тролейбуса і влаштував концерт (відео)
У Харкові підліток влаштував шоу на даху тролейбуса. Він заліз на його дах і грав на скрипці. Хлопець не хотів злазити і його знімали силою.
Відео опублікували в Telegram-каналі "Харків 1654".
Так, інцидент стався сьогодні, 24 вересня, у тролейбусі, який курсує за 46 маршрутом.
На відео видно, як хлопець виліз на дах тролейбуса зі скрипкою в руках. Коли ж комунальний транспорт рушив, він почав грати.
Хлопець грав музику під час руху спершу сидячи, а потім взагалі вирішив лягти.
Коли до молодика піднявся чоловікові, який ймовірно є водієм, це перестало бути позитивним дійством. Тому музиканта силою витягнули та надавали стусанів по голові. Він у цей момент він викрикував "усім дякую, концерт завершено" та складав інструмент у кейс.
Окрім того, очевидці кажуть, що, мабуть, хлопець таким чином вирішив зняти відео для TikTok.
У коментарях користувачі не в захваті від вчинку молодика та пишуть, що це могло закінчитись трагічно.
- А якби струмом вдарило;
- В страшний час живемо;
- Потрібно було до проводів скрипку під'єднати;
- Що робиться з людьми, жах;
- Мабуть, йому адреналіну не вистачало.
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