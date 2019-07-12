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Впав і не зміг вибратися: у Львівській області втопився в колодязі малюк

STYLERЖиття    12.07.2019 - 19:16
Впав і не зміг вибратися: у Львівській області втопився в колодязі малюк
Фото: Ілюстративне фото (pixabay.com)

Глибина колодязя була два метри

У Львівській області сталася трагедія - в колодязі втопилася дитина, якій було рік і п'ять місяців. Беззахисна дівчинка впала в колодязь і не змогла вибратися. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції області.

Горе сталося 12 липня в одному з сіл близько 11 ранку. Як повідомили в поліції, маленька дівчинка гралася у дворі і раптово впала в колодязь. Глибина свердловини становить два метри.

На місці нещасного випадку працювала поліція для встановлення всіх деталей події. За даним фактом відкрито кримінальну справу за ч. 2 ст. 115 (нещасний випадок) Кримінального кодексу України.

Впав і не зміг вибратися: у Львівській області втопився в колодязі малюкФото: Колодязь, в якому втопилась дитина (Нацполиция)

Зазначимо, що з початку 2019 року на водоймах країни потонули понад 670 осіб, з них – 72 дитини.

Як ми раніше писали, на околиці села Бежеві Черняхівського району Житомирської області у колодязі знайшли немовля. Про знайдену дитину правоохоронцям повідомив 62-річний місцевий житель. Він чистив криницю, коли натрапив на тіло немовляти в одному з пакетів для сміття.

Також ми повідомляли, як у Житомирській області чоловік загинув, впавши в колодязь. Зазначено, що про подію повідомила сусідка, яка і знайшла чоловіка в колодязі. Жінка розповіла, що кілька годин тому бачила сусіда біля колодязя, а потім він просто зник.

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