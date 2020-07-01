Під Києвом жінку з коляскою збило авто прямо на переході: відео інциденту

Під Києвом жінку з дитиною авто збило на "зебрі" (колаж: РБК-Україна)

Під Києвом водій не помітив жінку з коляскою і збив її на "зебрі"

У місті Вишневе Київської області водій автомобіля Ford збив на пішохідному переході молоду жінку, яка тримала дитину на руках і йшла з коляскою.

За попередньою інформацією дворічна дитина і молода мама перебувають у шоковому стані. Вони отримали забої, але їхньому життю нічого не загрожує. Про це повідомляє "Київ Оперативний" на своїй сторінці в Facebook.

На місці події працює патрульна поліція і швидка медична допомога.

Подивитися відео наїзду на жінку з дитиною можна за цим посиланням.

Користувачі мережі прокоментували інцидент.

Реально їдеш і бачиш, як люди бояться переходити дорогу по пішохідному переходу, навіть за стовпи ховаються, завдяки таким оленям;

Водія не захищаю, але пішохід повинен також переконатися, що машина пропускає цього самого пішохода. Жахлива ситуація. Сподіваюся з малюком все OK;

За трубки раніше штрафували!! Водій зобов'язаний пропустити пішохода!!! Тачка тонована про яке сонце пишуть тут?!!! Олень мало того що збив, так ще й простягнув коляску!!! Увагу на дорозі має бути!!!! Мій викладач по водінню говорив: отримав права – водій, який сів за кермо - уже злочинець!!! Все залежить від водія, від його уваги!!!! Дай Боже щоб з дитиною все було добре!!!! Мамі і дитині швидкої поправки! А водію штраф і компенсацію родині!!!!

Перш ніж посилати прокльони, добре було б кожному опинитися на місці водія. Кожному пішоходу теж. Щоб зрозуміти, що не завжди водій може побачити вас на переході при сліпучому в очі сонці, що, зробивши крок на "зебру" ви повинні переконатися у своїй безпеці. Шкода дитину дуже, здоров'я їй.

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, нещодавно у Києві п'яний водій зніс зупинку.

Раніше у Києві сталося страшне ДТП за участю поліцейської.

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Автор: Роман Мирончук