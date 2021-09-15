У центрі Миколаєва під час будівництва виявили старовинний артефакт (фото)

У центрі Миколаєва будівельники розрили яму під фундамент для зведення нової будівлі. Під час проведення робіт вони виявили, що під будівлями під землею прихована арка.

За словами археолога Олександра Смирнова, будівельники випадково розкопали так званий "холодильник" того часу. Також є ймовірність, що це частина старої системи ливнівок, оскільки вони теж були зроблені у формі арок.

У Миколаєва виявили старовинну арку (фото: novosti-n.org)

"У цьому районі можуть бути так звані "холодильники". На вулиці Лягіна та Микільській деякі досі функціонують. Не в розумінні нашого льоху - це були приміщення мінус перший поверх. У тих районах таке часто-густо - там була постійна температура, і там зберігали продукти", - заявив експерт.

У Миколаєва виявили старовинну арку (фото: novosti-n.org)

Виявилося, що арку побудували за часів "забудови міста" - в 18-19 століттях. Цікаво, що за часів революції, такі "холодильники" просто засипали, бо вони не потрібні були.

У Миколаєва виявили старовинну арку (фото: novosti-n.org)