Кияни влаштували краш-тест на "мосту Кличка" і розсварили мережу (відео)

Пішохідний міст у Києві перевіряють на міцність (Фото: колаж РБК-Україна)

Міст під аркою Дружби народів у Києві перевіряють на міцність

У Києві на пішохідно-велосипедний мосту, який називають "міст Кличка", після проведення ремонту на оновленій зоні з прозорими склами жителі та гості столиці влаштували справжній краш-тест. Бажаючих перевірити конструкцію на міцність не бентежило, що саме поруч знаходилися маленькі діти. Відповідне відео розміщено на Facebook-сторінці "Київ Оперативний".

Після публікації в мережі ролика в коментарях розгорнулася бурхлива полеміка. Юзери сперечаються про доцільність таких дій контролерів-аматорів, критикують їх та наводять аргументи на захист.

На кадрах показано, як увечері на мосту походжають кияни і оглядають чудову панораму та вид на місто під ногами з висоти. Дівчинка на "стекляной зоні" присіла і уважно дивиться вниз. В цей час хтось стукнув по склу, і дитина від несподіванки і переляку скрикнула та поспішила до батьків.

"Мост Кличка" кияни перевіряють на міцність (Фото: скріншот)

"Ну навіщо таке робити?" "Дітей не лякай!" - лунають вигуки.

Потім на скло заходить молодий чоловік та кілька разів стрибає.

"А що це за особливість у людей, типу перевірити?" - йдеться в пості до відео.

"Мост Кличка" кияни перевіряють на міцність (Відео: facebook.com/KyivOperativ)

Користувачі мережі жваво коментують ролик і зазначають, що мовляв нічого в такому траш-тесті поганого немає - адже конструкція була розрахована на велику вагу - так і мер столиці Віталій Кличко також показав аналогічний приклад при відкритті мосту.

Але знаходяться і противники подібних дій, які вбачають у цьому вандалізм, загрозу створення небезпечної ситуації для інших людей.

Вхід тільки після огляду психолога!

Неправильно перевіряє на міцність, краще таким бажаючим перевіряти головою міцність скла;

Скло витримує 1250 кг на кв. м, на таких і було розраховано;

Сьогодні теж були на мосту і бачили таких же випробувачів, гидко було дивитися, а коли робиш зауваження, так відразу герої огризаються;

Ну так на відкритті мер показав приклад;

Правильно роблять, Кличко дав приклад...

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Це рівноцінно що перевіряти бетонний міст. Склу нічого не буде, людина його не зіпсує, нехай стрибає на здоров'я. Або подібні пости - це підготовка до чогось, чого ми не знаємо про будівництво мосту? Щоб потім сказати - ось бачите, чувак стрибав - він винний.

Це особливість - зламати, а потім голосніше всіх кричати, що Кличко вкрав гроші платників податків. До речі кричать це такі ж, хто не платить податки, але за то завжди є виправдання, чого не платять. На випадок, якщо зловлять. Туди ж і крики за комуналку, і обгаженные парадні, від тих, хто роками не сплачує.

Краш-тест має місце бути;

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Я дивуюся з тих жлобів, які виправдовують цих "селюків", які стрибають по склу... ну ок, якщо змонтували якийсь антивандальний ліхтар, урну або лавочку, то це що - привід перевіряти її на міцність? Вийде її зламати чи ні? Пустили тупого "колхозянина" на міст, щоб він намагався там щось зламати...

Камон, поїдете в будь-яку країну світу, де є мости зі склом, і там ніхто не ниє за те, що на них стрибають. Не потрібно проблеми браку скидати на інших.

Нагадує ситуацію з протиударними телефонами. Скільки їх було розбито при перевірці? Тому що наш народ не заспокоїться, поки не доведе протилежне!

Протиударні скла не врятують від вандалізму, необхідні сталеві листи з обох сторін, на жаль, тільки так...

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Як повідомлялося, раніше на новому пішохідно-велосипедний мосту тріснуло бічне скло, яке було захистом і певною страховкою після поручнів.