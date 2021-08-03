Кияни можуть оплатити комуналку, не виходячи з дому: детальна інструкція

Що потрібно зробити для отримання електронних рахунків

Щоб отримувати електронні рахунки на e-mail, потрібно насамперед оформити відповідну заявку на сайті ЦКС за посиланням.

Там зокрема потрібно:

вказати ПІБ,

номер телефону,

електронну пошту,

вибрати адресу, за якою буде надходити електронний рахунок.

Ось так виглядає форма

Після того, як фахівці Центру перевірять дані, надійде додаткова інструкція, згідно з якою потрібно буде здійснити остаточну реєстрацію.

Далі електронні рахунки будуть надходити щомісяця.

Як оплачувати комуналку без комісії?

Розрахуватися без комісії можна "карткою киянина".

Оплата послуг будь-якою іншою банківською карткою, зазначають у ЦКС, здійснюється з урахуванням витрат на забезпечення переказу коштів.

Також відзначимо, що оперативну консультацію при реєстрації та оплаті можна отримати за допомогою онлайн-сервісу "Питання до фахівця".