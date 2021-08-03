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Кияни можуть оплатити комуналку, не виходячи з дому: детальна інструкція

Автор: Styler

Кияни, а також жителі сіл Петропавлівська Борщагівка, Святопетрівське, Коцюбинське та інших можуть замовити електронний рахунок для оплати житлово-комунальних послуг, не виходячи з дому.

Як це зробити, і чому це зручно - розповіли в прес-службі Центру комунального сервісу.

Що потрібно зробити для отримання електронних рахунків

Щоб отримувати електронні рахунки на e-mail, потрібно насамперед оформити відповідну заявку на сайті ЦКС за посиланням.

Там зокрема потрібно:

  • вказати ПІБ,
  • номер телефону,
  • електронну пошту,
  • вибрати адресу, за якою буде надходити електронний рахунок.

Ось так виглядає форма

Після того, як фахівці Центру перевірять дані, надійде додаткова інструкція, згідно з якою потрібно буде здійснити остаточну реєстрацію.

Далі електронні рахунки будуть надходити щомісяця.

Як оплачувати комуналку без комісії?

Розрахуватися без комісії можна "карткою киянина".

Оплата послуг будь-якою іншою банківською карткою, зазначають у ЦКС, здійснюється з урахуванням витрат на забезпечення переказу коштів.

Також відзначимо, що оперативну консультацію при реєстрації та оплаті можна отримати за допомогою онлайн-сервісу "Питання до фахівця".

Нагадаємо, що українці вже почали отримувати нові "платіжки" зі штрафами.

Раніше НБУ дав прогноз того, як зростатимуть тарифи на електроенергію, газ та комуналку.

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