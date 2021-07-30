ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Як зростатимуть тарифи на електроенергію, газ та комуналку: прогноз НБУ

Новость на русском →
Україна, П'ятниця 30 липня 2021 10:18
Як зростатимуть тарифи на електроенергію, газ та комуналку: прогноз НБУ Фото: Тарифи на електроенергію для населення зростуть ще на 25% (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Очікується, що в ІІІ кварталі 2021 року зростуть ціни на електроенергію для населення з диференційованими тарифами залежно від обсягів споживання. Таке підвищення додасть 0,3 в. п. внеску до індексу споживчих цін (ІСЦ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інфляційний звіт" Національного банку України (липень 2021 року).

Як зазначається у звіті, у 2022–2023 роках темпи зростання цін на електроенергію також будуть одними з найвищих серед компонентів інфляції через приведення їх до економічно обґрунтованих рівнів.

Згідно з прогнозом НБУ, за підсумками 2021 року середньозважена ціна газу буде близькою до поточної завдяки впровадженню річних тарифних планів для населення.

"Проте тарифи на опалення та гаряче водопостачання підвищаться, оскільки вони не коригувались у 2020 році. Інші житлово-комунальні послуги також подорожчають під впливом збільшення заробітних плат працівникам та інших виробничих витрат", - йдеться в документі.

НБУ не наводить конкретних цифр зростання тарифів. Однак вага електроенергії у розрахунку ІСЦ становить 0,01323. Для внеску у 0,3 в.п. в індекс електроенергія повинна подорожчати приблизно на 23%.

Як зростатимуть тарифи на електроенергію, газ та комуналку: прогноз НБУ

Нагадаємо, з 1 січня 2021 року уряд підняв середню ціну на електроенергію для населення на 36,6%.

Водночас Кабінет міністрів відклав до 1 вересня чергове підняття тарифів. До початку осені буде діяти тариф на електроенергію для населення на рівні 1,68 гривень за кВт·год.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України тарифи Електроенергія
NEWS
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
Ріст випадків продовжується: за добу в Україні 962 нових COVID-хворих
DAILY
Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Спекотна пора. Чому падає долар, і яким буде курс гривні до кінця літа