Киевляне могут оплатить коммуналку, не выходя из дома: детальная инструкция

Киевляне, а также жители сел Петропавловская Борщаговка, Святопетровское, Коцюбинское и других могут заказать электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг, не выходя из дома.
Как это сделать, и почему это удобно - рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса.
Чтобы получать электронные счета на e-mail, нужно первым делом оформить соответствующую заявку на сайте ЦКС по ссылке.
Там в частности нужно:
Вот так выглядит форма
После того, как специалисты Центра проверят данные, поступит дополнительная инструкция, согласно которой нужно будет осуществить окончательную регистрацию.
Далее электронные счета будут поступать ежемесячно.
Рассчитаться без комиссии можно "карточкой киевлянина".
Оплата услуг любой другой банковской картой, отмечают в ЦКС, осуществляется с учетом расходов на обеспечение перевода средств.
Также отметим, что оперативную консультацию при регистрации и оплате можно получить с помощью онлайн-сервиса "Вопрос к специалисту".
Напомним, что украинцы уже начали получать новые "платежки" со штрафами.
Ранее НБУ дал прогноз того, как будут расти тарифы на электроэнергию, газ и коммуналку.