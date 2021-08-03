Киевляне могут оплатить коммуналку, не выходя из дома: детальная инструкция

Киевляне, а также жители сел Петропавловская Борщаговка, Святопетровское, Коцюбинское и других могут заказать электронный счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг, не выходя из дома.

Как это сделать, и почему это удобно - рассказали в пресс-службе Центра коммунального сервиса .

Что нужно сделать для получения электронных счетов

Чтобы получать электронные счета на e-mail, нужно первым делом оформить соответствующую заявку на сайте ЦКС по ссылке.

Там в частности нужно:

указать ФИО,

номер телефона,

электронную почту,

выбрать адрес, по которому будет поступать электронный счет.

Вот так выглядит форма

После того, как специалисты Центра проверят данные, поступит дополнительная инструкция, согласно которой нужно будет осуществить окончательную регистрацию.

Далее электронные счета будут поступать ежемесячно.

Как оплачивать коммуналку без комиссии?

Рассчитаться без комиссии можно "карточкой киевлянина".

Оплата услуг любой другой банковской картой, отмечают в ЦКС, осуществляется с учетом расходов на обеспечение перевода средств.

Также отметим, что оперативную консультацию при регистрации и оплате можно получить с помощью онлайн-сервиса "Вопрос к специалисту".