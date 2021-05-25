Киянам розповіли, скільки має коштувати проїзд у метро і коли піднімуться ціни

Коли підвищаться ціни на проїзд у метро і на скільки?

За словами експерта, скоріш за все, Київська міська адміністрація хоче здійснити підвищення вартості проїзду в найближчі 1-2 місяці.

"Однак аналіз управління та фінансової звітності показує, що реальна собівартість перевезення пасажирів не така, про яку говорять в підприємствах та в КМДА", - каже Гречко.

До прикладу, собівартість проїзду в метро у розмірі 20-25 грн "намальована" способом бухгалтерських маніпуляцій. Реальна ж собівартість, каже урбаніст, складає близько шести грмвень, а на період обмежень в карантин - не більше 10 грн.

"Тобто киян залякують високими і не реальними цифрами, щоб підняти вартість проїзду хоча б до 12-15 гривень. Але це провокує відтік пасажирів з комунального транспорту, адже підвищення якості послуг за подорожчанням не буде", - вважає експерт.

Чим загрожує подорожчання проїзду у Києві?

Подорожчання вартості проїзду в комунальному транспорті призведе до подорожчання проїзду в приватних маршрутках, яким потрібен привід.

"Самостійно вони неохоче ставляться до ідеї підвищення вартості проїзду в маршрутках, адже тоді пасажири повернуться в більш дешевий комунальний транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї)", - говорить Олександр і додає, що "кияни рахують гроші і будуть їздити там, де їм це дешевше".

На думку спеціаліста, підвищення тарифів на проїзд в Києві поки що "не має жодних ґрунтових основ, враховуючи корупцію та неефективність в управлінні транспортною інфраструктурою міста".

Фото: у Києві подорожчає проїзд (РБК-Україна)

Що передує підвищенню ціни на проїзд у Києві

Нагадаємо, що не так давно в КП "Київпастранс" і КП "Київський метрополітен" написали листи на адресу КМДА з проханням збільшити вартість перевезень через нібито високу собівартість.

Далі вже рішення за КМДА, але цьому має передувати коректний аудит діяльності цих КП та громадське обговорення.

Адже, говорить експерт, наразі плани щодо підвищення вартості проїзду виглядають як спосіб покриття неефективності та дозвіл на ще більшу корупцію в транспортних підприємствах за рахунок киян.