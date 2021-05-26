Названа максимальна вартість проїзду в метро Києва

Проїзд у метро Києва подорожчає . Минулого тижня в метрополітені звернулися до столичної влади з проханням підвищити тариф. Зараз озвучена максимальна вартість проїзду - це 20 гривень.

У метрополітені хочуть, щоб за одну поїздку пасажири платили 20 гривень. Тобто підвищити просять у два з половиною рази.

"Я вважаю, що це недорого 20 грн, Я ось на таксі я приїхала до метро за 60. Це не означає, що у мене дуже багато грошей. Просто я розумію, що 8 грн - це взагалі копійки", - розповіла пасажирка.

У підземці повідомили, що зараз вони працюють собі у збиток. На це дуже вплинула пандемія і пасажиропотік, який в цей час значно зменшився.

Тому, щоб вирівняти свій бюджет, метрополітен просить підвищити ціни до 20 грн або збільшити фінансування. У транспортному департаменті Київради заспокоюють, що, мовляв, у два рази проїзд підвищувати не будуть.

Чим загрожує подорожчання проїзду в Києві?

Якщо проїзд у комунальному транспорті все ж підвищать - це призведе до збільшення вартості проїзду в маршрутках.

"Самостійно вони неохоче ставляться до ідеї підвищення вартості проїзду в маршрутках, адже тоді пасажири повернуться в дешевший комунальний транспорт (автобуси, тролейбуси, трамваї)", - розповів у коментарі РБК-Україна урбаніст Олександр Гречко.