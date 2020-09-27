У Києві розгромили новий пішохідний міст ще до відкриття (фото)

У Києві на Відрадному розгромили новий пішохідний міст (колаж: РБК-Україна)

Невідомі розбили протиударне скло на мосту ще до його відкриття

У Києві на новому пішохідному мосту, який ще не був зданий в експлуатацію, помітили поломку. Так, невідомі влаштували погром на мосту, який розташований на Відрадному. Перехожі побачили вже тільки розбите скло. Фотографії нового мосту, який вже потребує ремонту опублікували в Telegram-каналі dtp.kiev.ua.

За даними каналу, на момент НП об'єкт ще не був офіційно відкритий.

"Міст знаходиться на перетині проспекту Любомира Гузара і вулиці Василенка. Минулого року старий міст повністю розібрали, а на його місці звели новий, більш сучасний - з дахом, ліфтами та скляними панелями біля сходових прольотів", - сказано в повідомленні.

У Києві на Відрадному розгромили новий пішохідний міст (фото: dtp.kiev.ua)

Варто відзначити, що це не перший випадок, коли в Києві невідомі ламають нові мости. Так, у Києві тріснув новий міст, який був відкритий одним днем раніше. На новому пішохідно-велосипедному мосту в Києві між аркою Дружби народів і парком "Володимирська гірка" тріснуло скло на одному з оглядових майданчиків.

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