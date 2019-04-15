Синоптики попередили про посилення вітру в Києві

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До кінця доби 15 квітня і вночі 16 квітня очікуються пориви вітру 15-18 м / с

Синоптики попередили про погіршення погоди в Києві, зокрема, в столиці посилиться вітер 15-16 квітня. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ГСЧС) у столиці.

За даними "Укргідрометцентру", до кінця доби 15 квітня і вночі 16 квітня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м / с (перший рівень небезпеки, "жовтий").

Нагадаємо, погода в Україні в найближчі дні очікується холодної, 15 квітня в ряді областей очікуються заморозки. Зокрема, вночі в Києві очікуються сильні заморозки до -2 (II рівень небезпеки, оранжевий).

Раніше повідомлялося, що в найближчі дні прогнозуються дощі, а в деяких районах навіть випаде мокрий сніг. Крім того, в нічний час заморозки будуть всюди на Правобережжі, крім південної частини.

Зазначимо, у західних областях очікується 8-10 градусів тепла вдень на Закарпатті стовпчик термометра покаже 11-13 градусів тепла. На сході і в південних областях вдень прогнозується до 9-14 градусів тепла. Вночі стовпчики термометрів покажуть плюс 6-8 градусів на сході, на решті території вночі прогнозується від 0 до 2 градусів тепла. В столиці очікується 1 градус морозу.