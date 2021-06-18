Киян попередили про новий вид шахрайства: як працює схема з балконами і вікнами
Жителі Києва ризикують втратити свої гроші, якщо "поведуться" на шахрайські оголошення по заміні вікон і балконів, які з'явилися останнім часом в різних районах столиці.
Про це повідомляється на сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва у Facebook.
Як працюють аферисти
Як виявилось у столиці дійсно діє програма економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки, але в рамках цієї програми не здійснюється заміна квартирних вікон і балконів. Оскільки це приватна власність власників квартир і не можна на це спрямовувати бюджетні кошти.
"Ми отримали ці фото від киянки, яка повідомила, що такі оголошення розміщені на дошці оголошень їхнього будинку, і поцікавилася, чи дійсно здійснюється заміна квартирних вікон і балконів, а також вхідних дверей у квартирах за програмою економічного розвитку міста", - йдеться в повідомленні.
Фото: киян попередили про нову схему шахраїв (facebook.com/DGKI.KMDA)
Окрім того, в КМДА немає ніякого "Інформбюро" і не існує спеціальної пільгової програми, по якій здійснювалися б зазначені роботи.
Тому влада Києва закликала киян бути пильними й ретельно перевіряти всю інформацію перед тим, як платити комусь гроші за ті чи інші послуги.
Фото: киян попередили про нову схему шахраїв (facebook.com/DGKI.KMDA)
У коментарях користувачі пишуть, що такі оголошення розклеюють вже не перший рік, і на них зазвичай ведуться люди похило віку, які не компетентні в цьому.
- Це звичайний маркетинговий хід комерційних структур для привернення уваги до їх продукції. Розраховано саме на людей похилого віку, які не дуже в цьому компетентні
- Такі оголошення розклеюють вже кілька років. Міська влада вже давно могла б вжити заходів. За вказаними телефонами зробити замовлення, все це зафіксувати й вжити відповідних заходів
- В нас теж таке висить, російською. Солом'янський, Чоколівка. Давно знаю, що це брехня. Ну тобто якогось сильного шахрайства там немає. Просто фірма із ремонту балконів хоче впарити свої послуги людям під гаслом - це місцева програма і місто робить знижки. Колись літні люди може й велися на це, але думаю, всі давно знають, що ніяких знижок немає. А можуть взяти завдаток і просто злиняти.
- Ці "ділки" обманом проникають в під'їзди. Ходять по квартирах вдень, коли більшість на роботі. Документи не показують або показують з відстані 10 метрів. Мало того, під цим прикриттям ходять злодії та ставлять мітки на дверях.
Раніше ми повідомляли, що "Нова пошта" попередила про нову схему шахрайства.
А також розповідали про те, що українців попередили про спам-розсилку від шахраїв.