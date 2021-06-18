Киян попередили про новий вид шахрайства: як працює схема з балконами і вікнами

Жителі Києва ризикують втратити свої гроші, якщо "поведуться" на шахрайські оголошення по заміні вікон і балконів, які з'явилися останнім часом в різних районах столиці.

Про це повідомляється на сторінці Департаменту житлово-комунальної інфраструктури Києва у Facebook .

Як працюють аферисти

Як виявилось у столиці дійсно діє програма економічного і соціального розвитку на 2021-2023 роки, але в рамках цієї програми не здійснюється заміна квартирних вікон і балконів. Оскільки це приватна власність власників квартир і не можна на це спрямовувати бюджетні кошти.

"Ми отримали ці фото від киянки, яка повідомила, що такі оголошення розміщені на дошці оголошень їхнього будинку, і поцікавилася, чи дійсно здійснюється заміна квартирних вікон і балконів, а також вхідних дверей у квартирах за програмою економічного розвитку міста", - йдеться в повідомленні.

Фото: киян попередили про нову схему шахраїв (facebook.com/DGKI.KMDA)

Окрім того, в КМДА немає ніякого "Інформбюро" і не існує спеціальної пільгової програми, по якій здійснювалися б зазначені роботи.

Тому влада Києва закликала киян бути пильними й ретельно перевіряти всю інформацію перед тим, як платити комусь гроші за ті чи інші послуги.

Фото: киян попередили про нову схему шахраїв (facebook.com/DGKI.KMDA)

У коментарях користувачі пишуть, що такі оголошення розклеюють вже не перший рік, і на них зазвичай ведуться люди похило віку, які не компетентні в цьому.