В Украине продлили срок действия ряда персональных документов: что важно знать
В Украине во время действия военного положения увеличили срок действия ряда персональных документов граждан нашей страны, а также иностранцев.
Какие документы, удостоверяющие личность, получили продленный термин действия - читайте в материале ниже.
Внутренние паспорта украинцев
Внутренние паспорта в форме ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и после этой даты, а также паспорта в виде книжечки, в которые не вклеено фото после достижения 25 или 45-летнего возраста - остаются действительными на период военного положения.
Такие документы необходимо обменять или вклеить необходимые фото в течение 30 дней после отмены этого правового режима.
Иностранцы в Украине
Граждане других стран, а также лица без гражданства (кроме граждан РФ) могут въезжать в Украину и на законных условиях оставаться в нашем государстве на основании вида на временное/постоянное проживание, даже если срок действия таких документов истек после 24 февраля.
Период действия данной нормы длится в течение военного положения и продлится еще месяц после его отмены.
Водительские удостоверения
Правительство также автоматически продлевает срок действия водительских прав, свидетельства о регистрации, чей термин истек в период военного положения, на всей территории Украины.
Заменить их можно после отмены этого правового режима и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД. Таким образом, управлять авто можно на основании прав, выданных водителю впервые, даже по истечении срока действия в течение 1 года с даты прекращения военного положения.
Разрешение на оружие
Срок действия разрешения на покупку, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, а также патронов, продлевается на период до 10 дней после отмены военного положения.
Важно отметить, что для этого необходимо личное обращение владельца оружия. В частности, нужно подать в правоохранительные органы заявление о продлении срока действия разрешения вместе с документами, подтверждающими статус лица о праве их приобретения, хранения и ношения, а также медицинскую справку, платежный документ с отметкой банка, отделение почтовой связи или кода проведенной операции по оплате этих услуг, а также договор страхования.
Справка об инвалидности
Такой документ автоматически продлевается до окончания действия военного положения и будет актуальной в течение еще полугода с даты отмены такого правового режима.
Так, не нужно проходить медико-социальную экспертизу повторно, если во время войны истек срок действия справки об инвалидности.
Электронная подпись
Срок действия квалифицированной электронной подписи (КЭП) продлен на период войны, и Минцифры совместно с Госспецсвязи обеспечивают бесперебойное функционирование системы предоставления электронных услуг.
Соответственно, не нужно посещать своего предоставителя услуг для переиздания КЭП - можно продолжать им пользоваться и далее на период военного положения и в течение полугода с даты его отмены.
В Украине продлевают срок действия персональных документов во время военного положения (фото: slovoidilo.ua)
Ранее сообщалось, что в Украине с 1 ноября изменили расценки на оформление или восстановление внутренних и заграничных паспортов в срочном порядке, и теперь действуют повышенные тарифы.
Напомним также, что справку внутренне перемещенного лица снова можно получить через "Дію".