В Украине продлили срок действия ряда персональных документов: что важно знать

В Украине во время действия военного положения увеличили срок действия ряда персональных документов граждан нашей страны, а также иностранцев.

Внутренние паспорта украинцев

Внутренние паспорта в форме ID-карты, срок действия которых истек за 30 дней до 24 февраля и после этой даты, а также паспорта в виде книжечки, в которые не вклеено фото после достижения 25 или 45-летнего возраста - остаются действительными на период военного положения.

Такие документы необходимо обменять или вклеить необходимые фото в течение 30 дней после отмены этого правового режима.

Иностранцы в Украине

Граждане других стран, а также лица без гражданства (кроме граждан РФ) могут въезжать в Украину и на законных условиях оставаться в нашем государстве на основании вида на временное/постоянное проживание, даже если срок действия таких документов истек после 24 февраля.

Период действия данной нормы длится в течение военного положения и продлится еще месяц после его отмены.

Водительские удостоверения

Правительство также автоматически продлевает срок действия водительских прав, свидетельства о регистрации, чей термин истек в период военного положения, на всей территории Украины.

Заменить их можно после отмены этого правового режима и возобновления услуг для граждан в сервисных центрах МВД. Таким образом, управлять авто можно на основании прав, выданных водителю впервые, даже по истечении срока действия в течение 1 года с даты прекращения военного положения.

Разрешение на оружие

Срок действия разрешения на покупку, хранение и ношение охотничьего огнестрельного нарезного и гладкоствольного оружия, а также патронов, продлевается на период до 10 дней после отмены военного положения.

Важно отметить, что для этого необходимо личное обращение владельца оружия. В частности, нужно подать в правоохранительные органы заявление о продлении срока действия разрешения вместе с документами, подтверждающими статус лица о праве их приобретения, хранения и ношения, а также медицинскую справку, платежный документ с отметкой банка, отделение почтовой связи или кода проведенной операции по оплате этих услуг, а также договор страхования.

Справка об инвалидности

Такой документ автоматически продлевается до окончания действия военного положения и будет актуальной в течение еще полугода с даты отмены такого правового режима.

Так, не нужно проходить медико-социальную экспертизу повторно, если во время войны истек срок действия справки об инвалидности.

Электронная подпись

Срок действия квалифицированной электронной подписи (КЭП) продлен на период войны, и Минцифры совместно с Госспецсвязи обеспечивают бесперебойное функционирование системы предоставления электронных услуг.

Соответственно, не нужно посещать своего предоставителя услуг для переиздания КЭП - можно продолжать им пользоваться и далее на период военного положения и в течение полугода с даты его отмены.

В Украине продлевают срок действия персональных документов во время военного положения (фото: slovoidilo.ua)