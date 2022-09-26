Украинцам рассказали, как подготовить квартиру или дом к отопительному сезону
Из-за полномасштабного вторжения России в Украину граждан ждет не простой отопительный сезон. Так что украинцев призывают активно готовить дома и квартиры к зиме.
Поэтому Министерство развития общин и территорий дало старт коммуникационной кампании "Готовимся!" и поделилось полезными советами.
В частности, одним из важных мероприятий подготовки является проведение бытовой термомодернизации владельцами квартир и индивидуальных домов. Именно первичные меры позволят снизить потери тепловой энергии и создать оптимальный микроклимат в домах.
Как подготовить дом
Украинцам рекомендуют снизить потери тепла жилого дома. Для этого нужно провести профилактику металлопластиковых окон, уплотнить их вместе с дверью.
Также важно выбрать одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
Кроме того, следует подготовить батареи отопления к эксплуатации - отодвинуть от них мебель, забрать задерживающие тепло шторы. Вместо этого можно наклеить сзади теплоотражающий экран из фольги.
Как подготовить дом к отопительному сезону (facebook.com/MinregionUkraine)
Что нужно сделать в квартире
Энергосберегающие мероприятия также следует провести в каждой отдельной квартире.
Необходимо уплотнить окна и двери. Важно определить одну комнату для обогрева на случай чрезвычайной ситуации.
К тому же, нужно вызвать специалиста, чтобы в квартире проверили розетки, проводку и электроприборы.
Следует утеплить подъезд дома, ведь именно через него заходит много холода зимой. Трубопроводы также должны быть утеплены и вся дверь должна плотно закрываться.
На случай чрезвычайной ситуации подготовьте план, договоритесь с друзьями или соседями о совместных действиях. В трудные времена следует объединиться, чтобы обогреться.
Как подготовить квартиру к отопительному сезону (facebook.com/MinregionUkraine)
Раньше мы сообщали, как и чем можно утеплить окна до зимы.
Также мы писали о том, чем нужно обязательно запастись до наступления холодов.