В Киеве изменили систему оплаты проезда. Как работает нововведение и можно ли его обойти

Что изменилось в оплате проезда

Согласно информации КП "Главный информационно-вычислительный центр", с 4 октября текущего года оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые две поездки вместе.

Такие изменения касаются оплаты проезда средствами:

с пластиковой банковской карты

Apple Pay

Google Pay

цифровой транспортной карты (если на ней не было приобретенных поездок и деньги за проезд списались именно с банковской карты)

Уточняется, что оплата списывается после каждой второй поездки в пределах одного дня. Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первое состоится после 21:00.

В "Киеве Цифровом" напомнили также, что банковской картой можно заплатить только за одного пассажира. Если вы путешествуете с близкими - необходимо воспользоваться пластиковой транспортной картой или QR-билетами.

Как обойти нововведение

Без изменений остается оплата проезда QR-билетами и поездками на транспортных картах.

Для использования необходимо отсканировать их на валидаторе и уже через несколько минут запись об использовании появится в соответствующем приложении.

В КГГА напомнили, что подтверждение оплаты в банковском приложении или приложении "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета (как для пассажира, так и для контролера).

Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.

Как экономить на проезде в общественном транспорте

Сэкономить на проезде в общественном транспорте поможет именная многофункциональная электронная муниципальная пластиковая "Карта киевлянина".

Она может предоставлять бесплатный проезд (для льготников с регистрацией в столице), или же действовать как классический транспортный билет с возможностью приобретения поездок (чем больше приобретенных поездок, тем ниже стоимость одной из них).

Кроме того, недавно "ПриватБанк" запустил программу компенсации стоимости проезда в общественном транспорте (если поездка оплачивается через приложение "Приват24").

Чтобы оплатить проезд по QR-коду, необходимо открыть приложение, отсканировать код, размещенный на наклейках в транспорте, и произвести оплату. После этого важно нажать кнопку "закомпостировать".

Максимальная сумма возмещения по этой программе составляет не более 250 грн на одного человека в месяц.

Мобильное приложение "Киев Цифровой" (для Android и iOS) также позволяет покупать как отдельные билеты, так и несколько поездок с дополнительной скидкой.

Как платят за проезд в других городах

В разных городах Украины платить за проезд в общественном транспорте можно по-разному. Все зависит от транспортной инфраструктуры и местных властей.

Например, в Чернигове за проезд в общественном транспорте можно платить транспортной картой, банковской картой, или же наличными.

В Ровенской области можно рассчитаться безналично банковской картой, мобильным телефоном (у которого есть модуль NFC), или мобильным приложением, которое дает возможность оплатить проезд.

Во Львове за проезд чаще всего можно платить банковской картой, устройством с модулем NFC, или наличными.

В Черновцах недавно был введен дневной билет для проезда в троллейбусах и коммунальных автобусах (он стоит 50 грн и дает право на неограниченное количество поездок в течение дня).

Оплатить проезд другими видами транспорта в Черновцах можно с помощью обычного билета (купленного за наличные в терминалах самообслуживания), банковской карты, или в приложении "Приват24".

В Одессе купить проездной билет на транспорт можно с помощью специального QR-кода, с помощью банковской карты (или смартфона с модулем NFC), или же наличных денег.

А вот проезд в общественном транспорте Харькова на фоне войны пока остается бесплатным. Деньги на него выделяет Харьковский городской совет.