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В Киеве изменили правила оплаты за проезд банковскими картами

Украина, Вторник 03 октября 2023 10:14
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В Киеве изменили правила оплаты за проезд банковскими картами Фото: Оплата за проезд в Киеве будет по новым правилам с 4 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Оплата за проезд с банковских карт во всем общественном транспорте Киева будет взиматься не за каждую поездку отдельно, а за каждые 2 поездки вместе. Новые правила будут действовать с 4 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

По данным пресс-службы, изменения касаются оплаты проезда деньгами с пластиковой банковской карты, Apple Pay или Google Pay, или оплаты цифровой транспортной картой, если на ней не было приобретенных поездок, и деньги за проезд списались именно с банковской карты.

Новый алгоритм

Алгоритм списания средств будет происходить следующим образом: после первой валидации списание средств будет не сразу, а после второй поездки будет проводиться списание за две валидации одновременно.

Если пассажир не совершит вторую поездку до вечера, списание за первую произойдет после 21:00.

"Данная система прошла успешное тестирование на маршрутах скоростного трамвая и масштабируется на весь общественный транспорт", - говорится в сообщении.

QR-билеты

Оплата QR-билетами и поездками на транспортных картах остается без изменений. Для оплаты нужно просканировать транспортную карту или QR-билет на валидаторе и через несколько минут запись об использовании появится в приложении.

В то же время подтверждение оплаты в банковском приложении или "Киев Цифровой" не является подтверждением валидации билета как для пассажира, так и для контролера. Подтверждением является только информация на самом валидаторе (в случае повторного приложения) и на устройстве контроля.

Отметим, стоимость проезда в городском транспорте Киева не менялась с начала войны и составляет 8 гривен.

Напомним, в начале 2023 года "Укрзализныця" запустила в тестовом режиме оплату проезда по городской транспортной карте, банковской карте и устройствам с NFC на 17 станциях Киевской кольцевой электрички.

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