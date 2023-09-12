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В Черновцах запустили один билет на весь транспорт, но со "сроком годности"

Украина, Вторник 12 сентября 2023 14:16
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В Черновцах запустили один билет на весь транспорт, но со "сроком годности" Фото: Черновцы запустили единый билет на весь транспорт стоимостью 50 гривен в день (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Черновцах запустили единый билет на весь транспорт. Он будет действовать в течение дня и обойдется в 50 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КП "Черновицкое троллейбусное управление" в Facebook.

"Билет "Дневной" в коммунальном транспорте Черновцов - инновационный и уникальный способ оплаты за проезд в Украине", - утверждают в коммунальном предприятии.

Картонный билет со штрих-кодом действует в течение дня с момента активации и действителен до 23:00. Его стоимость будет составлять 50 гривен, а приобрести такой билет можно будет у водителя.

"Основными преимуществами билета "Дневной" множество поездок в течение дня и удобство и простота использования, ведь пассажиры могут пользоваться общественным транспортом столько раз, сколько им нужно, а картонный билет очень удобен в использовании и подлежит переработке", - говорится в сообщении.

Транспорт в Черновцах

Стоимость проезда в общественном транспорте составляет 10 гривен. Это несколько выше, чем в среднем по Украине (8,60 грн.).

С 1 июня 2023 года в троллейбусах и коммунальных автобусах в Черновцах действует только безналичная оплата. Это связано с использованием электронного билета.

Те пассажиры, у которых нет банковской карты, могут воспользоваться транспортной. Карта стоит 200 гривен, на которой уже будет 170 гривен и которые будут списываться при каждой поездке.

Оплатить поездку наличными можно, если заранее купить билет в терминалах самообслуживания.

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Черновцы
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