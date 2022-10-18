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В Киеве женщина сыграла гимн Украины после прилета дрона-камикадзе неподалеку: сильное видео

Киевлянка сыграла гимн после прилета дрона (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Россияне атакуют города Украины и пытаются запугать мирное население, чтобы скрыть свои поражения на фронте. После атаки Киева иранскими дронами-камикадзе 17 октября женщина сыграла гимн.

Об этом сообщает Министерство культуры и информационной политики Украины в Telegram.

На видео видно, что смелая киевлянка трогательно играет гимн сразу после вражеского прилета.

Захватчики пытаются давить на Украину, обстреливая мирные дома. Они запускают дроны по местам, где находятся мирные люди и уничтожают инфраструктуру.

Через несколько минут после взрыва в соседнем квартале, пожилая киевлянка сыграла гимн Украины на балконе своего дома.

Такое трогательное видео еще раз доказывает, что украинский народ никогда не сломать.

Ранее мы сообщали, что уцелевшая после атаки дронов киевлянка поразила историю спасения.

Также мы писали об истории кота Фили, спасшегося из-под завалов в Киеве.

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Киевдрони