В Киеве женщина сыграла гимн Украины после прилета дрона-камикадзе неподалеку: сильное видео

На видео видно, что смелая киевлянка трогательно играет гимн сразу после вражеского прилета.

Захватчики пытаются давить на Украину, обстреливая мирные дома. Они запускают дроны по местам, где находятся мирные люди и уничтожают инфраструктуру.

Через несколько минут после взрыва в соседнем квартале, пожилая киевлянка сыграла гимн Украины на балконе своего дома.

Такое трогательное видео еще раз доказывает, что украинский народ никогда не сломать.