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В Киеве затапливает еще одну станцию метро: через потолок просачивается вода (фото)

Киев, Среда 10 января 2024 11:37
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В Киеве затапливает еще одну станцию метро: через потолок просачивается вода (фото) В Киеве затапливает станцию метро "Академгородок" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве снова затапливает станцию метро. На этот раз речь идет о вестибюле в подземке "Академгородок".

О неприятности сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Телеграф."

Что произошло на станции "Академгородок"

Сообщается, что потолок на станции метро течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку.

Сотрудники подземки подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.

По словам местных жителей, которые каждый день пользуются станцией "Академгородок", проблема с течением воды с потолка наблюдается здесь уже более года.

В пресс-службе метрополитена пока не комментируют ситуацию, а обещают разобраться в произошедшем.

В Киеве затапливает еще одну станцию метро: через потолок просачивается вода (фото)На станции метро "Академгородок" течет потолок (фото: telegraf.com.ua)

Напомним, что 8 декабря в Киеве из-за разгерметизации тоннеля и трещин в его стенах остановлено движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Это повлекло за собой подтопление участка метрополитена. Начато досудебное расследование.

Как мы ранее писали, украинский блоггер проверил, сколько за 30 минут на Крещатике зарабатывает бездомный.

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