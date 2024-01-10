В Киеве затапливает еще одну станцию метро: через потолок просачивается вода (фото)

В Киеве снова затапливает станцию метро. На этот раз речь идет о вестибюле в подземке "Академгородок".

О неприятности сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на " Телеграф. "

Что произошло на станции "Академгородок"

Сообщается, что потолок на станции метро течет как минимум в трех местах. Влага уже успела испортить внутреннюю отделку станции и штукатурку.

Сотрудники подземки подставили под протечку обрезанные пластиковые бутылки и подложили тряпки.

По словам местных жителей, которые каждый день пользуются станцией "Академгородок", проблема с течением воды с потолка наблюдается здесь уже более года.

В пресс-службе метрополитена пока не комментируют ситуацию, а обещают разобраться в произошедшем.

На станции метро "Академгородок" течет потолок (фото: telegraf.com.ua)

Напомним, что 8 декабря в Киеве из-за разгерметизации тоннеля и трещин в его стенах остановлено движение поездов между станциями "Лыбидская" и "Демеевская".

Это повлекло за собой подтопление участка метрополитена. Начато досудебное расследование.