Могут ли закрыть мост Метро в Киеве: ответ метрополитена

Мост Метро в Киеве, по которому проходит одна из линий метрополитена, находится в удовлетворительном и работоспособном состоянии.

Об этом в интервью РБК-Украина сказал начальник КП "Киевский Метрополитен" Виктор Брагинский.

"Закрепленные за КП "Киевский метрополитен" конструктивные элементы эстакады метропроезда моста-метро через реку Днепр находятся в удовлетворительном техническом и работоспособном состоянии", - сказал он в ответ на вопрос, могут ли закрыть этот мост на ремонт.

По его словам, движение электропоездов осуществляется в соответствии с установленными на предприятии графиками.

"Безопасность перевозки пассажиров и поездов обеспечена", - добавил Брагинский.

Ремонты в метро

Напомним, движение поездов на Оболонско-Теремковской линии киевского метрополитена частично приостановлено 9 декабря из-за угрозы подтопления. Остановили движение станциями "Демеевская", "Голосеевская", "Васильковская", "Выставочный центр", "Ипподром" и "Теремки".

Кроме того, на участке между станциями "Почайна" и "Тараса Шевченко" киевского метрополитена проседает туннель. Его могут закрыть на частичный ремонт.

В то же время, движение поездов перекрывать полностью не будут. Скорее всего, на участке организуют поочередное челночное движение одним туннелем в обе стороны.

Ожидается, что работы начнутся летом 2024 года. Новая схема организации движения будет предусматривать более длинные интервалы между поездами. "Киевпасстранс" организует дополнительные маршруты наземного транспорта.

Мост Метро - один из мостов через Днепр в Киеве. Открыт 5 ноября 1965 года. Двухъярусное сооружение для движения метропоездов (верхний ярус, посередине) и автотранспорта (нижний, по бокам). По мосту проходит Святошинско-Броварская линия метро. На правом берегу Днепра мост завершает станция "Днепр" Киевского метрополитена.