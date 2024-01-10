В Києві затоплює ще одну станцію метро: через стелю просочується вода (фото)

В Києві знову затоплює станцію метро. На цей раз йдеться про вестибюль в підземці "Академмістечко".

Про халепу повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на " Телеграф. "

Що сталося на станції "Академмістечко"

Повідомляється, що стеля на станції метро тече, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.

Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.

В прес-службі метрополітену поки не коментують ситуацію, а обіцяють розібратися в тому, що сталося.

На станції метро "Академмістечко" тече стеля (фото: telegraf.com.ua)

Нагадаємо, що 8 грудня в Києві через розгерметизацію тунелю та тріщин у його стінах зупинено рух поїздів між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Це спричинило підтоплення ділянки метрополітену. Розпочато досудове розслідування.