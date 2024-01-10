В Києві затоплює ще одну станцію метро: через стелю просочується вода (фото)
В Києві знову затоплює станцію метро. На цей раз йдеться про вестибюль в підземці "Академмістечко".
Що сталося на станції "Академмістечко"
Повідомляється, що стеля на станції метро тече, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.
Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.
За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.
В прес-службі метрополітену поки не коментують ситуацію, а обіцяють розібратися в тому, що сталося.
На станції метро "Академмістечко" тече стеля (фото: telegraf.com.ua)
Нагадаємо, що 8 грудня в Києві через розгерметизацію тунелю та тріщин у його стінах зупинено рух поїздів між станціями "Либідська" та "Деміївська".
Це спричинило підтоплення ділянки метрополітену. Розпочато досудове розслідування.
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