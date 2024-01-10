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В Києві затоплює ще одну станцію метро: через стелю просочується вода (фото)

Київ, Середа 10 січня 2024 11:37
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В Києві затоплює ще одну станцію метро: через стелю просочується вода (фото) В Києві затоплює станцію метро "Академмістечко" (колаж РБК-Україна)
Автор: Людмила Жукова

В Києві знову затоплює станцію метро. На цей раз йдеться про вестибюль в підземці "Академмістечко".

Про халепу повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на "Телеграф."

Що сталося на станції "Академмістечко"

Повідомляється, що стеля на станції метро тече, як мінімум в трьох місцях. Волога вже встигла зіпсувати внутрішнє оздоблення станції і штукатурку.

Співробітники підземки підставили під протікання обрізані пластикові пляшки та підклали ганчірки.

За словами місцевих мешканців, які кожного дня користуються станцією "Академмістечко", проблема з просочуванням води зі стелі, спостерігається тут вже понад рік.

В прес-службі метрополітену поки не коментують ситуацію, а обіцяють розібратися в тому, що сталося.

В Києві затоплює ще одну станцію метро: через стелю просочується вода (фото)На станції метро "Академмістечко" тече стеля (фото: telegraf.com.ua)

Нагадаємо, що 8 грудня в Києві через розгерметизацію тунелю та тріщин у його стінах зупинено рух поїздів між станціями "Либідська" та "Деміївська".

Це спричинило підтоплення ділянки метрополітену. Розпочато досудове розслідування.

Як ми раніше писали, український блогер перевірив, скільки за 30 хвилин на Хрещатику заробляє безхатько.

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