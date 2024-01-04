Украинский блогер проверил, сколько за 30 минут на Крещатике зарабатывает бездомный

В Киеве, особенно, в центре города очень много бездомных, они часто сидят посреди улиц или в метро и собирают деньги у прохожих.

О том, сколько денег может заработать бездомный на Крещатике, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram блогера Ronsation.

Сколько бездомный зарабатывает за 30 минут на Крещатике

Если бы наши бездомные оказались на улицах Америки, они давно могли бы стать людьми с толстым кошельком, потому что известно, что именно там им оставляют довольно хорошие суммы денег.

А вот в Украине с этим все гораздо сложнее, возможно потому, что жителям нашей страны дорога каждая копейка и на такую "благотворительность" просто нет средств. Но все же находятся те люди, которые помогают деньгами.

Украинский блогер решил проверить, сколько бездомному оставят денег за полчаса в самом центре столицы. Он выбрал неряшливый образ и вышел на улицу, сел в центре Крещатика со стаканчиком, куда прохожие должны бросать деньги и просто наблюдал.

Первый парень бросил 20 гривен, а второй их забрал. Дальше парню сыпали монеты. Но нашелся мужчина, который дал блогеру 100 гривен, чему парень очень сильно удивился.

После своего социального эксперимента, он насчитал 150 гривен и составил несложный подсчет предполагаемого дохода в сутки:

30 минут - 150 гривен

1 час - 300 гривен

1 день - 3 тысячи гривен.

Выходит, что быть бездомным в Киеве не так уж плохо, конечно, когда другие не забирают деньги.