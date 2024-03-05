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В Киеве заливает водой еще одну станцию (видео)

В Киеве заливает водой метро "Выдубичи" (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Киеве стало заливать водой еще одну станцию метро. Речь идет о "Выдубичах".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ТСН.

Что известно о станции "Выдубичи"

Сначала киевляне заметили потоки воды, которые стекали с потолка и облили стены платформы. Соответствующее видео свидетели распространяли в социальных сетях. На опубликованных кадрах видно, как вода заливает перрон станции.

Впоследствии стало известно, что возле метро "Выдубичи" произошла авария водопровода, что, возможно, повлекло за собой попадание воды на станцию.

В киевском метрополитене заверили, что на данный момент на станции "Выдубичи" не наблюдается интенсивного течения воды. Вероятно, видео с потоками было снято по выходным.

"Нам известно о проблеме попадания воды на станцию метро "Выдубичи". На эту тему уже проведено совещание с профильными специалистами. Сегодня ночью будут проведены работы по ликвидации подтеканий. Когда мы найдем место протекания, тогда и установим точную причину. Но предварительно известно, что В конце прошлой недели произошел прорыв на водопроводной сети возле станции метро "Выдубичи", мотопомпами специалисты "Киевводоканала" откачивали воду", - сообщили в пресс-службе подземки.

Представители предприятия добавили, что подтекание не критически повлияет на движение поездов на зеленой ветке метрополитена. Проблему обещают исправить в ближайшее время.

 

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Киев