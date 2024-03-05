В Києві заливає водою ще одну станцію метро (відео)

В Києві стало заливати водою ще одну станцію метро. Наразі йдеться про "Видубичі".
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.
Спочатку кияни помітили потоки води, які стікали зі стелі та обливали стіни платформи. Відповідне відео свідки поширюювали у соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, як вода заливає перон станції.
Згодом стало відомом, що біля метро "Видубичі" сталася аварія водопроводу, що, можливо, спричинило потрапляння води на станцію.
В київському метрополітені завірили, що на даний момент на станції "Видубичі" не спостерігається інтенсивної течії води. Ймовірно, відео з потоками було зняте вихідними.
"Нам відомо про проблему потрапляння води на станцію метро "Видубичі". На цю тему вже проведена нарада з профільними фахівцями. Сьогодні вночі будуть проведені роботи з ліквідації підтікання. Коли ми знайдемо місце протікання, тоді і встановимо точну причину. Але попередньо відомо, що наприкінці минулого тижня стався прорив на водопровідній мережі біля станції метро "Видубичі", мотопомпами фахівці "Київводоканалу" відкачували воду", - повідомили у пресслужбі підземки.
Представники підприємства додали, що підтікання не критично вплине на рух поїздів на зеленій гілці метрополітену. Проблему обіцяють виправити найближчим часом.
Як ми раніше писали, Кличко розказав, коли відновлять рух поїздів метро на шести станціях "синьої" гілки.
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