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В Києві заливає водою ще одну станцію метро (відео)

В Києві заливає водою метро "Видубичі (wikipedia.org)
Автор: Людмила Жукова

В Києві стало заливати водою ще одну станцію метро. Наразі йдеться про "Видубичі".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на ТСН.

Що відомо про станцію "Видубичі"

Спочатку кияни помітили потоки води, які стікали зі стелі та обливали стіни платформи. Відповідне відео свідки поширюювали у соціальних мережах. На опублікованих кадрах видно, як вода заливає перон станції.

Згодом стало відомом, що біля метро "Видубичі" сталася аварія водопроводу, що, можливо, спричинило потрапляння води на станцію.

В київському метрополітені завірили, що на даний момент на станції "Видубичі" не спостерігається інтенсивної течії води. Ймовірно, відео з потоками було зняте вихідними.

"Нам відомо про проблему потрапляння води на станцію метро "Видубичі". На цю тему вже проведена нарада з профільними фахівцями. Сьогодні вночі будуть проведені роботи з ліквідації підтікання. Коли ми знайдемо місце протікання, тоді і встановимо точну причину. Але попередньо відомо, що наприкінці минулого тижня стався прорив на водопровідній мережі біля станції метро "Видубичі", мотопомпами фахівці "Київводоканалу" відкачували воду", - повідомили у пресслужбі підземки.

Представники підприємства додали, що підтікання не критично вплине на рух поїздів на зеленій гілці метрополітену. Проблему обіцяють виправити найближчим часом.

 

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Київ