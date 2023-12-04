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В Харькове заработает метросадик: когда и на каких станциях

Харьков, Понедельник 04 декабря 2023 14:39
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В Харькове заработает метросадик: когда и на каких станциях Фото: в харьковском метро откроется метросадик (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Харькове с января начнет функционировать метросадик. Группы для детей старшего дошкольного возраста откроются на пяти станциях городского метрополитена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.

"Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 4 декабря, поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП "Харьковский метрополитен", - говорится в сообщении.

В частности, отмечается, что обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнут с 6 января 2024 года.

"Детский сад будет работать на ст. м. "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод", - сообщают в Харьковском горсовете.

Образовательный процесс в Харьковском метро

Напомним, в начале сентября в харьковской подземке обустроили 60 классов для местных школьников, где можно разместить более 1000 детей.

В кабинетах сделали звукоизоляцию, надлежащую циркуляцию воздуха и освещение. Полноценно к учебе дети приступили 4 сентября.

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метро харков
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