В Харькове заработает метросадик: когда и на каких станциях
В Харькове с января начнет функционировать метросадик. Группы для детей старшего дошкольного возраста откроются на пяти станциях городского метрополитена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Харьковского городского совета.
"Исполнительный комитет Харьковского городского совета сегодня, 4 декабря, поддержал решение об организации образовательного процесса в группах для детей старшего дошкольного возраста в помещениях КП "Харьковский метрополитен", - говорится в сообщении.
В частности, отмечается, что обучение в метро в группах для детей старшего дошкольного возраста с краткосрочным пребыванием начнут с 6 января 2024 года.
"Детский сад будет работать на ст. м. "Университет", "Победа", "Академика Павлова", "Метростроителей" и "Тракторный завод", - сообщают в Харьковском горсовете.
Образовательный процесс в Харьковском метро
Напомним, в начале сентября в харьковской подземке обустроили 60 классов для местных школьников, где можно разместить более 1000 детей.
В кабинетах сделали звукоизоляцию, надлежащую циркуляцию воздуха и освещение. Полноценно к учебе дети приступили 4 сентября.
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