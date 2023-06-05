В Киеве на озере зафиксировали настоящее "водяное торнадо" (видео)
В Киеве на озере увидели настоящий водяной смерч, который еще называют "торнадо над водой".
Смотрите на видео в материале Styler, как выглядит редкое явление.
В понедельник 5 июня отдыхающим удалось снять на видео водяной смерч, около минуты крутившийся над поверхностью воды.
Случилось это редкое явление на озере Вербное на Оболони неподалеку от парка "Наталка".
Скриншот: Styler
Смотрите ниже видео явления:
Даже местные спасатели удивляются
Очевидцы спросили у местных спасателей, часто ли у них там такое случается. На что те ответили, что сами видят это явление в первый раз.
Здесь заметили водяной смерч (скриншот)
Откуда берутся такие торнадо
Водяные смерчи, также называемые "торнадо над водой", образуются из мезоциклонов способом, фактически идентичным наземным торнадо в связи с сильными грозами.
Торнадо, перемещающееся от земли к водоему, также будет считаться водяным смерчем.
Интересно, что в то время, когда заметили торнадо, ни грозы, ни даже намека на нее в столице не было.
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