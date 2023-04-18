Стало известно, в каких районах Киева построят Национальное военное кладбище

Обсуждения строительства и обустройства военного кладбища и мемориального комплекса в Киеве продолжаются уже некоторое время. Сначала КГГА предлагала возвести его на Лысой горе, однако пока по ряду причин от этого отказались. В то же время определили район в Киеве, где планируют построить кладбище.

Об этом рассказал первый заместитель министра по делам ветеранов Александр Порхун в комментарии "Вечірньому Києву".

Где появится военное кладбище

Александр Порхун сообщил, что кладбище, где будут хоронить украинских военных, будет построено на Броварском проспекте в Днепровском районе Киева.

Он добавил, что уже создано государственное учреждение, которое несет ответственность за процесс строительства. Сейчас ведутся переговоры по передаче земли этому учреждению. Общая площадь составляет 90 гектаров.

Национальное военное кладбище построят в заповеднике "Быковнянские могилы" (фото: Википедия)

Относительно сроков строительства, должностное лицо говорит, что открытие и начало захоронения в первой очереди Национального военного мемориального кладбища планируют на конец осени 2023 года.

Кроме того, на территории Национального военного кладбища хотят построить мемориальный комплекс с ритуальным помещением, организацией почетных захоронений и музеем.

Споры о расположении военного кладбища

Напомним, что с самого начала обсуждений столичные руководители предлагали Лысую гору как локацию для строительства мемориального комплекса. Тогда общественность и экосообщество выступили против этого.

В частности, потому, что Лысая гора - уникальный природный объект, а еще она не была окончательно разминирована после Второй мировой войны. Поэтому строить что-либо в таком месте может стать опасным для здоровья и жизни граждан.

Лысая гора в Киеве не может быть местом для военного кладбища (фото: Википедия)

Следующим вариантом для Национального военного кладбища стал заповедник "Быковнянские могилы". Его считают оптимальным из-за состояния окружающей среды и удобного расположения.

"Мы предлагаем разместить мемориал в заповеднике "Быковнянские могилы" на Броварском шоссе. Это место памяти жертв сталинских репрессий украинцев и поляков. Предлагаем рядом создать мемориальное кладбище наших погибших воинов", - сказал Александр Ткаченко во время пресс-конференции в Укринформе.