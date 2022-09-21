В Киеве снова заработает социальное такси: кто может воспользоваться

В Киеве снова заработает социальное такси. Оно возобновит свою работу постепенно, если будет потребность - увеличат количество машин.

Для кого будет работать социальное такси

Социальное такси будет функционировать для перевозки детей и лиц с инвалидностью в больницы, центры реабилитации и учебных заведений.

На сегодняшний день, за более чем неделю, такую ​​услугу получили уже 63 ребенка и лица с инвалидностью.

"Киевский городской центр реабилитации продолжит изучать потребность, ведь с началом полномасштабного российского вторжения большое количество таких людей покинуло Киев. Но при увеличении количества лиц, нуждающихся в такой услуге, будет увеличиваться и количество транспортных средств", – отметила Марина Хонда.

Отметим, что для подававших соответствующий пакет документов в органы социальной защиты и в отношении которых было вынесено положительное заключение к пользованию, повторно подавать документы не требуется.

Что такое социальное такси

Социальное такси – это специально оборудованный транспорт, он предназначен для людей с инвалидностью.

Транспортные социальные услуги оказываются для перевозки людей с инвалидностью I группы и/или одиноких нетрудоспособных граждан, которые самостоятельно не передвигаются или передвигаются с помощью костылей, палок, колясок и других технических средств реабилитации к социально значимым объектам.