В Киеве восьмиклассник готовит сухпайки для воинов: за столом проводит несколько часов

Восьмиклассник из Киева готовит уже полгода сухпайки для защитников Украины. 13-летний Владислав Куценко каждую неделю уезжает из Русановки на Троещину волонтерить в благотворительном фонде "Мурашки".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Вечерний Киев".

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Владислав расфасовывает сухофрукты и галетное печенье, которые затем отправляются на фронт. За рабочим столом он проводит несколько часов.

В фонде помогают его родители. Семья присоединилась к волонтерам после того, как Влад с мамой побывали в Польше. Прожив там с начала полномасштабной войны до июня этого года, они почувствовали помощь поляков. Поэтому решили по возвращении домой тоже помогать другим.

Пока не начался учебный год, летом подросток ездил волонтерить каждый день. Уже третий месяц школьник, несмотря на загруженность в школе и кружках, продолжает помогать.

"Благодаря нам военные имеют компактный по весу набор продуктов и остаются сытыми даже в самых отдаленных и горячих точках", - говорит Влад.

Каждый раз, когда встает за рабочее место, он вспоминает своего преподавателя по актерскому мастерству, который сейчас воюет.

Школьник делает сухпайки для военных (фото: vechirniy.kyiv.ua)

Для справки

Волонтеры БФ "Мурашки" готовят сухпайки для защитников Украины с 25 февраля 2022 года. Они отправляют воинам, которые находятся "на нуле" и не могут готовить разные каши, супы, сушеное мясо, сухофрукты, галетное печенье и пряники, веганские блюда.

В течение недели волонтеры производят около 25 тысяч порций. За все время работы было передано на фронт 25 тонн сухой продукции.