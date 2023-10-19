Волонтеры "Украинской команды" передали дроны-камикадзе бойцам на Купянском направлении

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Бойцы отряда "Омега" всегда там, где труднее всего. Сегодня они дают достойный отпор врагу на Купянском направлении. И, как всегда, настроены на победу. Уверены, что эти дроны-камикадзе усилят боевые способности наших героев. Помогут им быстрее увольнять нашу землю от оккупантов и превращать вражескую технику в металлолом", - говорится в сообщении.

Отряд спецназначения "Омега" принимал участие в боях за Киев и Харьков, сдерживал продвижение врага под Северодонецком и Лисичанском, а также в Донецкой области, отметили в волонтерском штабе.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать 6 батальонам и бригадам около сотни дронов разных модификаций и тепловизоры.