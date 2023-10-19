ua en ru
Чт, 19 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Волонтеры "Украинской команды" передали дроны-камикадзе бойцам на Купянском направлении

Четверг 19 октября 2023 17:53
UA EN RU
Волонтеры "Украинской команды" передали дроны-камикадзе бойцам на Купянском направлении Фото: волонтеры "Украинской команды" передали дроны-камикадзе бойцам на Купянском направлении (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Волонтерский штаб "Украинская команда" передал очередную партию дронов-камикадзе бойцам отряда специального назначения "Омега", подразделению Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook волонтерского штаба.

"Бойцы отряда "Омега" всегда там, где труднее всего. Сегодня они дают достойный отпор врагу на Купянском направлении. И, как всегда, настроены на победу. Уверены, что эти дроны-камикадзе усилят боевые способности наших героев. Помогут им быстрее увольнять нашу землю от оккупантов и превращать вражескую технику в металлолом", - говорится в сообщении.

Отряд спецназначения "Омега" принимал участие в боях за Киев и Харьков, сдерживал продвижение врага под Северодонецком и Лисичанском, а также в Донецкой области, отметили в волонтерском штабе.

Ранее сообщалось, что "Украинская команда" передала партию дронов-камикадзе разведчикам ГУР.

Также сообщалось, что волонтеры "Украинской команды" проехали более 200 километров вдоль линии фронта, чтобы передать 6 батальонам и бригадам около сотни дронов разных модификаций и тепловизоры.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
волонтери Купянск
NEWS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
Появились спутниковые снимки аэропорта в Луганске после удара ATACMS
DAILY
Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Штурм Авдеевки и окружение Бахмута. Что происходит на фронте и где ждать прорыва ВСУ