Будут ли в Киеве плановые отключения света после атаки РФ: что говорят столичные власти

В Киеве плановых отключений электроэнергии после ракетной атаки РФ не прогнозируются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя городского головы, секретаря Киевсовета Владимира Бондаренко в эфире телеканала Киев 24 .

"Пока по информации энергетиков не предполагается (плановых отключений света - ред.). Вместе с тем будем наблюдать за ситуацией. Виталий Кличко утром был также на местах попадания или падения обломков. Проведено совещание. Пока энергетики не прогнозируют, что будут введены какие-либо ограничения", - рассказал Бондаренко.

В то же время он отметил, что дальнейшие действия властей и энергетиков будут зависеть от ситуации.

"Мы с вами видим, что враг избрал тактику террора в отношении мирных людей. Поэтому, конечно, могут быть в любой момент повторения тревоги и, к сожалению, повторения обстрелов", - добавил заммэра.

Атака РФ на Киев 2 января

Российские войска с утра 2 января нанесли очередной массированный удар по Киеву. В столице зафиксировано падение обломков в нескольких районах, отключение света, воды и пожара.

О последствиях ракетной атаки - в материале РБК-Украина.

Отключение света в Києве

Напомним, по данным пресс-службы Минэнерго, из-за массированного ракетного обстрела в Киеве была повреждена воздушная линия, без напряжения ряд подстанций, были обесточены 259 тысяч потребителей.

В Киевской области из-за обстрелов обесточены высоковольтные линии, есть отключение потребителей в Бучанском и Вышгородском районах. Также обесточивалось оборудование подстанции. Кроме того, были временные нарушения в работе ГЭС.

По данным ДТЭК, на 11:40 энергетики заживили часть жителей Святошинского, Шевченковского, Оболонского и Подольского районов Киева после ракетного удара по столице. Без света остается Куреневка, часть Оболонского и Святошинского районов.

Как сообщили в КГГА, по состоянию на 12:00 во всех районах столицы возобновлено питание объектов водоснабжения.