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Стартовала регистрация на мультитест-2023 для выпускников: алгоритм действий

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Украина, Понедельник 03 апреля 2023 15:30
Стартовала регистрация на мультитест-2023 для выпускников: алгоритм действий Фото: стартует регистрация для участия в НМТ (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Сегодня, 3 апреля, началась регистрация для участия в национальном мультипредметном тесте. Продлится она до 3 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Чтобы зарегистрироваться, необходимо зайти на сайт УЦОКО и создать персональный кабинет. В этом кабинете необходимо:

  • указать контактную информацию, выбрать учебный предмет и населенный пункт в Украине или за границей, где планируется проходить НМТ;
  • загрузить сканкопии и/или фотокопии регистрационных документов;
  • подтвердить желание принять участие в НМТ и отправить внесенную информацию и копии документов на обработку в региональный центр.

После отправки на обработку следует проверить, был ли кабинет создан. Если не получилось, то перечень недостатков будет указан. Например, предоставление недостоверной информации, невозможность создания специальных условий для прохождения НМТ, указанных в медицинском заключении. Исправить и повторно отправить в региональный центр можно до 7 мая.

Также в УЦОКО отмечают, что после отправки своих данных на обработку с 3 апреля по 7 мая в персональном кабинете можно вносить изменения в информацию о:

  • название учебного предмета дополнительного блока, по которому желает пройти тестирование;
  • населенный пункт в Украине или за границей, где будет находиться в дни проведения НМТ;
  • необходимость прохождения НМТ во время дополнительной сессии.

Ранее мы писали о том, что Министерство образования и науки Украины опубликовало правила приема на обучение в вузах и колледжах.

Также напомним, что украинские абитуриенты, которые находятся за рубежом, смогут сдать НМТ в специальных центрах, которые будут там обустроены.

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нмт УЦОКО
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