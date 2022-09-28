В Киеве обнаружили тройное превышение ядовитых веществ в воздухе: как уберечься

В Киеве зафиксировали загрязнение воздуха, кое-где превышающее норму более чем в три раза.

Об этом говорится в еженедельном отчете Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского.

Что известно о состоянии воздуха в столице

Так, по данным наблюдений с 19 по 24 сентября 2022 в воздухе Киева отмечено превышение среднесуточных предельно допустимых концентраций:

взвешенными веществами – в 1,0-1,1 раза на площадях Бессарабской и Победы;

оксидом углерода – в 1,0-1,3 раза на проспекте Победы (район метро Святошино), в 1,7 раза – там же 22 сентября;

диоксидом азота – в 3,2-3,5 раза на площади Победы и ул. Каунасской 20 сентября, в 2,0-3,0 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, проспектах Оболонском и Победы, в 1,0-1,9 раза – на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеоплощадки обсерватории, где превышений не наблюдалось);

на площади Победы и ул. Каунасской 20 сентября, в 2,0-3,0 раза – на Бессарабской площади, бульваре Леси Украинки, проспектах Оболонском и Победы, в 1,0-1,9 раза – на всех других постах, за исключением проспекта Науки, 37 (в районе метеоплощадки обсерватории, где превышений не наблюдалось); формальдегидом – в 2,0-2,7 раза по ул. Академика Стражеско, площадях Победы и Бессарабской, бульваре Леси Украинки, ул. Каунасской, проспекте Победы, Демеевской площади, в 1,3-1,8 раза – по ул. Александра Довженко (район метро Шулявка), ул. Попудренко, Оболонском проспекте, в районе Гидропарка (близ моста метро), в 1,0-1,1 раза – на проспекте Науки.

Какие прогнозы далее

Возможно формирование туманов, незначительное повышение температуры воздуха, и это преимущественно не будет способствовать рассеиванию вредных примесей в приземном слое атмосферы.

Как уберечь себя и близких

В Минздраве рекомендуют пытаться в такие дни меньше выходить на улицу и плотно закрывать окна.

Следует пить больше жидкости, чаще проводить влажную уборку.

Это особенно важно для людей, имеющих сердечно-сосудистые заболевания, болезни дыхательных путей, пожилых людей, детей и других уязвимых слоев населения.

Последствия грязного воздуха для здоровья

Андрей Роханский, врач, кандидат медицинских наук, рассказывал, чем грозит постоянное нахождение в условиях загрязненного воздуха.

В первую очередь это болезни верхних и нижних дыхательных путей. Второе – ряд аллергических заболеваний. И речь идет не только о болезнях легких или бронхов, грязный воздух может приводить к онкологии.

Кроме того, загрязнение оседает на поля, огороды, водоемы. И токсины попадают в наш желудочно-кишечный тракт. Это могут быть гастроэнтериты, язвенная болезнь, болезнь кишечника и тоже с онкологией.

"Дети у которых не сформировалась еще дыхательная система до 5 лет, и вся пожилая группа, начиная от 65 лет. Это наиболее уязвимая группа прямого влияния этих факторов", – отметил специалист в одном из интервью.

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