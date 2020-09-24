Лікар розповів, які важкі хвороби може викликати брудне повітря Києва

Забруднення повітря в Києві може викликати важкі хвороби (колаж: РБК-Україна)

Брудне повітря в Києві особливо небезпечне для дітей і людей 65+

Київ в цьому році очолив рейтинг найбрудніших міст. Величезна кількість автомобілів, одвічні пробки, та ще й пожежі, у тому числі і в Чорнобилі, призводять до численних проблем зі здоров'ям.

Андрій Роханський, лікар, кандидат медичних наук, розповів, чим загрожує постійне знаходження в умовах забрудненого повітря, пише УНН.

В першу чергу, це хвороби верхніх і нижніх дихальних шляхів. Друге - ряд алергічних захворювань. І мова йде не тільки про хвороби легенів або бронхів, брудне повітря може призводити до онкології.

Крім того, забруднення осідає на поля, городи, водойми. І токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути гастроентерити, виразкова хвороба, хвороба кишечника і теж з онкологією.

Лікар впевнений, що головною причиною брудного столичного повітря є автотранспорт і вічні пробки. Особливо критична ситуація в центрі міста - тут кватирку краще не відкривати.

У групі ризику, в першу чергу, діти і люди у віці.

"Діти у яких не сформувалася ще дихальна система до 5 років, і вся літня група, починаючи від 65 років. Це найбільш вразлива група прямого впливу цих факторів", - додав медик.

Нагадаємо, що нещодавно жителі Осокорків і Позняків задихалися від брудного повітря через пожежі на сміттєзвалищі.

Раніше ми писали, що вчені названі головні джерела забруднення у квартирі.