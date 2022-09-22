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С Крещатика хотят полностью убрать знаменитые каштаны: что высадят на их месте

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Киев, Четверг 22 сентября 2022 21:13
С Крещатика хотят полностью убрать знаменитые каштаны: что высадят на их месте Каштаны в Киеве планируют заменить вязами (фото: facebook.com/michaelklokta)
Автор: Юлия Гаюк

Традиционные киевские каштаны на Крещатике хотят заменить другими деревьями.

С такой инициативой выступил основатель "Добропарка" Игорь Добруцкий на своей странице в Facebook.

Что не так с каштанами?

15 лет назад на бульварной части Крещатика были посажены каштаны «Бриотти».

Добруцкий, который тогда опекался посадкой, объясняет, что корневая часть деревьев развивалась в более или менее хороших условиях: достаточно земли, мало негативного внешнего воздействия.

Несмотря на то, что все деревья "выжили", только одно из них продолжает расти без болезней и выглядит хорошо.

С Крещатика хотят полностью убрать знаменитые каштаны: что высадят на их местеС Крещатика хотят полностью убрать знаменитые каштаны: что высадят на их местеКаштаны на Крещатике болеютото: facebook.com/igor.dobrutskyi)

По словам Добруцкого, все другие каштаны, которые время от времени высаживали на Крещатике ждала одна и та же участь: сначала или одновременно они болели и засыхали.

Он предполагает, что так произошло из-за ненадлежащего ухода коммунальщиков за растениями, ведь они требуют особой системы полива.

"Но честно говоря, я сомневаюсь, что работники коммунальных служб заполняли резервуары водой. Скорее всего, в определенный момент начали привычно поливать деревья вокруг ствола", - пишет господин Игорь.

Что будет вместо каштанов?

Вместо белых каштанов предлагается посадить вяз, ведь он прекрасно развивается в непростых температурных условиях центральной улицы столицы.

Кроме этого, это достаточно теневое и красивое с виду дерево.

С Крещатика хотят полностью убрать знаменитые каштаны: что высадят на их месте

Листья дерева вяза (фото: garden-house.kiev.ua)

"То есть ответ "Что высадить на Крещатике?" есть, но видят ли этот ответ работники Зеленстроя, пока не понятно…", - отмечает автор сообщения.

Напомним, что в 2018 году вместе с "Добропарком" Зеленстрой инициировал высадку 10 экспериментальных деревьев в Киеве. За четыре года вязы показали себя лучше всего.

Ранее также сообщалось, что столичное метро изменяет интервал движения.

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Киев Хрещатик
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