У Києві виявили потрійне перевищення отруйних речовин у повітрі: як вберегтися

У Києві зафіксували забруднення повітря, яке подекуди перевищує норму понад у три рази.

Про це йдеться у щотижневому звіті Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського.

Що відомо про стан повітря у столиці

Так, за даними спостережень з 19 по 24 вересня 2022 року у повітрі Києва відмічено перевищення середньодобових гранично допустимих концентрацій:

завислими речовинами – у 1,0-1,1 раза на площах Бессарабській та Перемоги;

оксидом вуглецю – у 1,0-1,3 раза на проспекті Перемоги (район метро Святошин), у 1,7 раза - там же 22 вересня;

діоксидом азоту – у 3,2-3,5 раза на площі Перемоги та вул. Каунаській 20 вересня, у 2,0-3,0 раза – на Бессарабській площі, бульварі Лесі Українки, проспектах Оболонському та Перемоги, у 1,0-1,9 раза - на усіх інших постах, за винятком проспекту Науки, 37 (в районі метеомайданчику обсерваторії, де перевищень не спостерігалось);

формальдегідом – у 2,0-2,7 раза на вул. Академіка Стражеска, площах Перемоги та Бессарабській, бульварі Лесі Українки, вул. Каунаській, проспекті Перемоги, Деміївській площі, у 1,3-1,8 раза – на вул. Олександра Довженка (район метро Шулявка), вул. Попудренка, Оболонському проспекті, в районі Гідропарку (поблизу мосту метро), у 1,0-1,1 раза – на проспекті Науки.

Які прогнози далі

Можливе формування туманів, незначне підвищення температури повітря, і це переважно не сприятиме розсіюванню шкідливих домішок у приземному шарі атмосфери.

Як вберегти себе і близьких

У МОЗ рекомендують намагатися в такі дні менше виходити на вулицю і зачиняти щільно вікна.

Варто пити більше рідини, частіше проводити вологе прибирання.

Це особливо важливо для людей, які мають серцево-судинні захворювання, хвороби дихальних шляхів, літніх людей, дітей та інших вразливих верств населення.

Наслідки брудного повітря для здоров'я

Андрій Роханський, лікар, кандидат медичних наук, розповідав, чим загрожує постійне знаходження в умовах забрудненого повітря.

В першу чергу, це хвороби верхніх і нижніх дихальних шляхів. Друге - ряд алергічних захворювань. І мова йде не тільки про хвороби легенів або бронхів, брудне повітря може призводити до онкології.

Крім того, забруднення осідає на поля, городи, водойми. І токсини потрапляють в наш шлунково-кишковий тракт. Це можуть бути гастроентерити, виразкова хвороба, хвороба кишечника і теж з онкологією.

"Діти у яких не сформувалася ще дихальна система до 5 років, і вся літня група, починаючи від 65 років. Це найбільш вразлива група прямого впливу цих факторів", – зазначив спеціаліст в одному з інтерв'ю.

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