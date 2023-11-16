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В Киеве откроют огромный каток: где именно появится и как будет выглядеть

В Киеве откроется "Кришталева ковзанка" (фото: facebook.com/kryshtaleva.kovzanka)
Автор: Татьяна Самарук

На левом берегу Киева открывается большой каток под открытым небом. Он будет называться "Кришталева ковзанка".

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где именно будет действовать локация, когда его можно будет посетить и как будет выглядеть.

Где и когда откроется каток

"Кришталева ковзанка" начнет работать с 9 декабря на Днепровской набережной, 12 (возле метро "Осокорки").

Главной прелестью зимнего городка станет ледовая площадка под открытым небом площадью 1600 кв. м, откуда будет открываться увлекательный урбанистический пейзаж.

Основной на локации станет белый цвет, а хрустальная тема будет поддерживаться декорациями, фотозонами и даже праздничной елкой в форме гигантского кристалла.

Так посетители смогут оказаться возле сказочного озера, атмосфера которого, говорят организаторы атракции, "поможет хотя бы несколько часов отдохнуть от городской суеты и насущных проблем".

На территории также будут работать большая итальянская карусель и фуд-корт с популярной уличной едой и горячими напитками.

Посетителям катка будут доступны зоны для переодевания и ячейки для хранения вещей.

Для самых молодых гостей предусмотрены фигурки-помощники, которые можно арендовать на месте.

Кроме того, все желающие смогут позаниматься с профессиональными инструкторами, чтобы скользить увереннее.

Отметим, что для военнослужащих ВСУ и их семей предусмотрена постоянно действующая скидка на вход (по предъявлению соответствующего удостоверения), а также возможность посетить каток бесплатно в социальный день - 17 декабря. А 19 декабря и 19 января 50% средств от всех проданных билетов на "Кришталеву ковзанку" будет передано ВСУ.

Эта локация будет работать каждый день до 28 января. В выходные и праздничные дни она будет функционировать с 10:00 до 22:00, а по будням - с 12:00 до 22:00.

В Киеве откроется "Кришталева ковзанка" (фото: facebook.com/kryshtaleva.kovzanka)

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