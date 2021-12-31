Як навчитися кататися на ковзанах: дуже важливі поради для новачків

Одна з зимових розваг - каток. Освоїти техніку катання на ковзанах можна практично в будь-якому віці, потрібно лише бажання. А новорічні свята - відмінний привід навчитися чомусь новому.

Що потрібно знати новачкам перед походом на каток і які методи допоможуть вам впевнено вийти на лід, розповіли в матеріалі Meta.

Правильно одягайтеся

На ковзанці, навіть закритому зазвичай досить прохолодно. І вам знадобиться теплий одяг. Найкраще підійде щось в спортивному стилі. Уникайте шарфів, які будуть майоріти, довгих спідниць.

На початках ви напевно будете падати, тому варто взяти шолом, налокітники та наколінники. Одягніть ще одні штани - це пом'якшить ваш удар при падінні.

З собою візьміть вовняні шкарпетки - на них ковзани надягати найкраще.

Ідіть з тим, хто вже вміє кататися

Кращий компаньйон для ковзанки - друг, який вже вміє кататися. Він і допоможе, і підкаже, і буде поруч, якщо ви почнете падати.

А коли ви освоїте хоча б мінімальні навички – ви зможете кататися за руки або грати в наздоганяння.

Вибирайте правильно ковзани

Для перших походів на каток варто брати ковзани напрокат. Вони повинні сидіти на вашій нозі ідеально. Шнурки зав'яжіть добре, але не перетягуйте, особливо в нижній частині.

Кров повинна вільно циркулювати до пальців. А зверху можна затягнути трохи сильніше, щоб нога щільно прилягала до коника і не бовталася.

Вихід на лід

Перед виходом на лід розімніться, щоб організм не отримав стрес. Постійте спочатку трохи на льоду в ковзанах, щоб звикнути.

Всі новачки починають від бортиків. Тримайтеся рукою і спробуйте по черзі кожною ногою зробити кілька ковзних рухів.

Після цього відпустіть бортик і спробуйте зробити перші кроки самостійно. Не намагайтеся відразу ковзати, спочатку намагайтеся зловити баланс для наступного кроку.

Як ковзати

Коли ви освоїтеся трохи на льоду, то пробуйте потроху ковзати.

Встаньте рівно, ступні поставте паралельно один одному, а коліна злегка зігніть

Одну ногу розгорніть трохи по діагоналі від себе

Відштовхніться внутрішнім ребром леза коника, нахиливши черевик всередину і при цьому вага тіла перенесіть на іншу ногу.

Не випрямляючи коліно, ковзайте вперед на зігнутій нозі.

Повторіть той же рух з іншою ногою. Центр ваги переносите по черзі з однієї ноги на іншу.

Запам'ятавши: не можна кататися на прямих ногах. Не тримайте руки в кишенях. Вони допомагають тілу утримувати рівновагу, тому не притискайте їх близько до тулуба, вільно розправте в сторони та стежте, щоб плечі дивилися у напрямку руху.

Як гальмувати

Новачки гальмують в бортики. Це найпростіший спосіб. Для більш плавної зупинки потрібно перестати розганятися і їхати до тих пір, поки швидкість не буде скинута.

Також популярний метод "плуг". При русі потрібно розставити ноги трохи ширше плечей, зігнути їх, корпус злегка відштовхнути назад, а шкарпетки ковзанів загорнути всередину.

Як правильно падати

Будьте готові до падінь, якщо ви тільки освоюєте ковзани. Якщо відчуваєте, що вас заносить, то в першу чергу прикривайте голову. Згрупуйтеся, притисніть підборіддя до грудей і виставте одну руку вперед.

Намагайтеся, щоб основний удар припав на кисть руки, а не на лікоть.

Дуже небезпечні падіння на спину, тому під час катання нахиляйте корпус трохи вперед, щоб знизити ризик небезпечного падіння.

Як піднятися після падіння

Піднятися на льоду після падіння набагато складніше, ніж на землі. Навколо люди на ковзанах, а у вас ноги роз'їжджаються. Встаньте на одне коліно, упріться коником в лід і акуратно випрямляйте коліно.

Важливо! На ковзанці завжди хочеться зробити атмосферні фотографії. Але врахуйте, що вас можуть запросто збити, якщо ви зупинилися в потоці. Також може постраждати телефон або фотоапарат.

Телефон тримайте під верхнім одягом, а фото робіть швидко або в стороні від основних відвідувачів ковзанки.