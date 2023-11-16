У Києві відкриють величезну ковзанку: де саме з’явиться і як виглядатиме

Де і коли відкриється ковзанка

"Кришталева ковзанка" почне працювати з 9 грудня на Дніпровській набережній, 12 (біля метро "Осокорки").

Головною принадою зимового містечка стане льодовий майданчик просто неба площею 1600 кв. м, звідки відкриватиметься захоплюючий урбаністичний краєвид.

Основним на локації стане білий колір, а кришталева тема підтримуватиметься декораціями, фотозонами й навіть святковою ялинкою у формі гігантського кристала.

Так відвідувачі зможуть опинитися біля казкового озера, атмосфера якого, кажуть організатори атракції, "допоможе хоча б кілька годин відпочити від міської метушні й нагальних проблем".

На території також працюватимуть велика італійська карусель і фуд-корт із популярною вуличною їжею та гарячими напоями.

Відвідувачам ковзанки будуть доступні зони для переодягання й комірки для зберігання речей.

Для наймолодших гостей передбачені фігурки-помічники, які можна орендувати на місці.

Крім того, усі охочі зможуть позайматися з професійними інструкторами, щоб ковзати впевненіше.

Зауважимо, що для військовослужбовців ЗСУ та їхніх родин передбачено постійно діючу знижку на вхід (за пред'явленням відповідного посвідчення), а також можливість відвідати ковзанку безкоштовно у соціальний день - 17 грудня. А 19 грудня та 19 січня 50% коштів від усіх проданих квитків на "Кришталеву ковзанку" буде передано ЗСУ.

Ця локація працюватиме щодня до 28 січня. У вихідні та святкові дні вона функціонуватиме з 10:00 до 22:00, а у будні - з 12:00 до 22:00.

У Києві відкриється "Кришталева ковзанка" (фото: facebook.com/kryshtaleva.kovzanka)