Атмосфера чуда. Названы самые красивые рождественские ярмарки Европы в 2023 году

Рождество и Новый год в Европе – самое праздничное время в году. Туристический портал European Best Destination назвал лучшие рождественские ярмарки в 2023 году.

Рейтинг, составленный по результатам голосования читателей из разных стран, опубликован 8 декабря. TRAVEL РБК-Украина рассказывает про топ-10 локаций этого года.

Будапешт, Венгрия

Адвент-базилику в третий раз выбирают лучшей рождественской ярмаркой в Европе.

С 18 ноября по 1 января 2023 года перед базиликой Святого Иштвана будут представлены 120 лавок с ремеслами и гастрономическими сюрпризами, новогодними выступлениями.

Фото: Ремесла на ярмарке в Будапеште (europeanbestdestinations.com/velvet.hu)

Гданськ, Польща

Гданьская рождественская ярмарка считается одной из самых красивых в Польше. Атмосфера создается уникальными декорациями: три волхва, ангелы и святые смотрят с Ангельской мельницы высоко вверху. Можно покататься на лошадях, венецианской карусели или побыть в храме Святого Семейства.

Во время ярмарки с 18 до 23 декабря улицы исторического центра Гданьска превращаются в рождественский городок: украшения, обширная художественная программа, прилавки с продуктами.

Фото: Ярмарка в Гданьске (europeanbestdestinations.com/Visit Gdansk)

На ярмарке представлено 120 киосков с уникальными подарками, украшениями и угощениями. Здесь есть изделия ручной работы, украшения для дома, натуральная косметика, теплые зимние аксессуары и специи, чтобы согреться.

Крайова, Румыния

Румынская рождественская ярмарка впервые попала в топ лучших в Европе. Муниципалитет Крайовы организовал различные мероприятия, торговлю, каток, концерты, творческие мастерские, продуктовые лавки в четырех разных местах города. Они связаны друг с другом иллюминацией из более миллиона светодиодных ламп, что делает Крайову не только одним из лучших рождественских рынков в Европе, но и лучшим местом для рождественских огней в Румынии.

Фото: Ярмарка в Крайове (europeanbestdestinations.com/Primaria)

Рождественские домики с разными персонажами из сказок расписаны и оригинально вырезаны самыми талантливыми художниками.

Работать локации будут с 11 декабря до 8 января.

Вена, Австрия

С 19 ноября до 26 декабря самые красивые площади Вены превращаются в яркие рождественские ярмарки с ароматом выпечки и горячего пунша.

Одной из самых известных рождественских ярмарок является традиционная "Венское чудо Адвента", которая превращает Ратушную площадь в сияющую сказочную страну. Гостей ждут подарки, елочные украшения, сладости и согревающие напитки, а также карусели и веселые рождественские мастер-классы для детей. Деревья в окружающем Ратушном парке празднично украшены и сияют морем огней.

Фото: Праздничная атмосфера в Вене (europeanbestdestinations.com/Muellek)

Еще одна праздничная локация – перед дворцом Шенбрунн. Там будет атмосферный рынок с крафтовыми товарами, елочными украшениями ручной работы, рождественские концерты и обширная детская программа.

Монбельяр, Франция

Эта локация стала пятой по красоте в Европе и первой – во Франции. Этот рождественский базар, всемирно известный своей иллюминацией, является традиционным и аутентичным. Гостеприимный город Монбельяр с 26 ноября до 24 декабря превращается в настоящую сказку.

Во время Адвента Монбельяр устраивает невиданную рождественскую ярмарку со 140 лавками. Посетители могут попробовать местные деликатесы, полюбоваться разнообразием декоративно-прикладного искусства и потанцевать под музыку хоровых песен.

Фото: Праздник в Монбельяре (europeanbestdestinations.com/Max Coquard BestJobers)

Эссен, Германия

Эссенская международная рождественская ярмарка – лучшая в Германии. С 12 ноября по 23 декабря гостей ждет один из самых больших и красивых рынков в стране.

Рождественская ярмарка тянется по всему центру города – от площади к площади. Центральным элементом является Кеннедиплац. Здесь можно спокойно прогуляться по прилавкам под мерцающей сеткой огней и вдохновиться разнообразием товаров. Торговцы приезжают примерно из 190 стран мира.

Фото: Ярмарка в Эссене (europeanbestdestinations.com/Visit Essen)

Валкенбург, Нидерланды

Ходят слухи, что Санта на самом деле приехал из Валкенбурга. Этот город в южной части Нидерландов с 18 ноября по 8 января превращается в "Рождественский город Валкенбург". В этом Валкенбург может назвать себя европейской столицей Рождества.

В этом месте атмосферу создает праздничная иллюминация, и красиво украшенные елки, а также всевозможные развлечения и угощения.

Фото: Праздник в Валкенбурге (europeanbestdestinations.com/Valkenburg)

Мадейра, Португалия

Два острова редкой красоты Мадейра и Порту-Санту завораживают в декорациях для празднования Рождества и Нового года. Ярмарка проходит с 1 декабря до 8 января.

Традиции этого острова, климат, местная гастрономия и главные события этого праздника удивят. Португальский остров Мадейра в полной мере празднует приход Рождества с традиционной рождественской ярмаркой, которая проводится на центральных улицах Авенида Арриага в самом сердце столицы – Фуншала.

Фото: Рождество на Мадейре (europeanbestdestinations.com/Visit Madeira)

Муниципальный сад Фуншала дает возможность полюбоваться рождественскими украшениями – место, которое приглашает малышей открыть для себя укромные уголки, играя и веселясь в этой рождественской обстановке.

Говоне, Италия

Говоне может с гордостью носить звание самой красивой рождественской ярмарки Италии. Это мероприятиеявляется самым важным рождественским событием в стране.

Действие происходит с 12 ноября до 19 декабря в маленькой деревушке Говоне, на холмах Ланге-Роэро, винодельческом регионе Пьемонта – объекте Всемирного наследия ЮНЕСКО. Зимой вся деревня Говоне превращается в королевство Санта-Клауса, с множеством культурных и гастрономических достопримечательностей.

Здесь есть прекрасный рождественский базар, на который ремесленники отбираются со всей Италии. Уникальным опытом будет музыкальное шоу Санта-Клауса, которое проводится каждый день в савойском королевском замке Говоне.

Фото: Ярмарка в Говоне (europeanbestdestinations.com/magicopaesedinatale.com)

Мадрид, Испания

Ярмарка антиквариата, произведений искусства и предметов коллекционирования снова возвращается в Мадрид в этом году с более чем 12 тысячами экспонатов. Коллекционеры найдут множество причин посетить мадридскую рождественскую ярмарку: винтажные предметы с 1960-х по 1980-е годы, археологические находки, картины.

Фото: Праздничная локация в Мадриде (europeanbestdestinations.com/Mattia Bicchi)

Кроме того, можно найти предметы мебели из разных стилей и периодов, такие как столы, стулья, табуреты, сундуки, зеркала, домашние бары, лампы, письменные столы.

Мероприятие проходит с 25 ноября до 31 декабря.

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