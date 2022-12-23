В Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's: фото ресторана и адрес

Где появился новый "мак"

"Как говорят, в темные времена хорошо видны светлые люди! Мы восхищаемся вами и хотим дарить вам еще больше счастливых моментов, поэтому приглашаем в новый МакДональдз. Построенный с любовью к каждой безделушке, ресторан точно влюбит в себя", - говорится в сообщении.

Новый ресторан работает вблизи Оболонской набережной и парка "Наталка", а именно по адресу проспект Владимира Ивасюка, 12-С.

Известно, что этот "мак" стал одним из флагманских двухэтажных ресторанов. В зале есть 254 места. Еще 98 расположены на террасе. Внутри есть 12 терминалов самообслуживания, чтобы посетители не ждали заказа слишком долго.

Заведение принимает гостей с 07:00 до 21:00.

Новый McDonald's на Оболони внутри (фото: facebook.com/McDonaldsUA)

Где еще в Киеве работают McDonald's

Кроме нового ресторана, вы также можете съесть любимый БигМак по адресам:

просп. Гагарина, 2-а

просп. Бажана, 3-б

ул. Гришко, 7

ул. Вышгородская, 33-а

ул. Большая Васильковская, 22

просп. Броварской, 27

просп. Палладина, 7-а

просп. Курбаса, 19-а

просп. Оболонский, 26-а

ул. Е. Сверстюка, 1

просп. Победы, 138

просп. Бажана, 8

ул. Хоткевича Игната, 1-в

просп. Степана Бандеры, 12-а

ул. Оноре де Бальзака, 2-я

ул. Миколайчука,16

пл. Героев Бреста, 5

ул. Архитектора Вербицкого, 1

площадь Севастопольская, 1

станция метро Крещатик, ул. Крещатик, 19-А

Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, а посетителей просят пройти до ближайших укрытий.