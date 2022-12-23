В Киеве открылся новый двухэтажный McDonald's: фото ресторана и адрес

В Киеве открылся новый McDonald's с двумя этажами и современной зоной для детей.
Такую неожиданную новость сообщают на странице украинской сети заведений в Facebook.
"Как говорят, в темные времена хорошо видны светлые люди! Мы восхищаемся вами и хотим дарить вам еще больше счастливых моментов, поэтому приглашаем в новый МакДональдз. Построенный с любовью к каждой безделушке, ресторан точно влюбит в себя", - говорится в сообщении.
Новый ресторан работает вблизи Оболонской набережной и парка "Наталка", а именно по адресу проспект Владимира Ивасюка, 12-С.
Известно, что этот "мак" стал одним из флагманских двухэтажных ресторанов. В зале есть 254 места. Еще 98 расположены на террасе. Внутри есть 12 терминалов самообслуживания, чтобы посетители не ждали заказа слишком долго.
Заведение принимает гостей с 07:00 до 21:00.
Новый McDonald's на Оболони внутри (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Кроме нового ресторана, вы также можете съесть любимый БигМак по адресам:
Все рестораны работают с 09:00 до 21:00. Во время воздушной тревоги рестораны закрываются, а посетителей просят пройти до ближайших укрытий.
Раньше мы рассказывали, какие рестораны сети работают при отключении света.
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