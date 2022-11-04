Кабмин изменил порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал .

Так соглано решению Кабмина, теперь продуктовые наборы смогут получить и те внутренне перемещенные лица, которые имеют право на получение денежной помощи за счет средств госбюджета или в рамках помощи от международных организаций.

Какие изменения приняло правительсво?

продукты от государства безвозмездно смогут получать ВПЛ, имеющие право на денежную помощь;

предусмотрена возможность компенсации услуг по хранению зерна или выпеканию хлеба частью продукции;

указана необходимость соблюдать объемы каждого товара на лицо, предусмотренных законодательством (с допустимым отклонением ±25% для чая и кофе, ±20% для других продуктов);

установлена ​​возможность взаимозаменяемости товаров – в случае отсутствия продукты могут быть заменены имеющимися (но не более 4 позиций).