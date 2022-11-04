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Кабмин изменил порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов

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Пятница 04 ноября 2022 16:21
Кабмин изменил порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов Фото: Кабмин изменил порядок выдачи бесплатных продуктовых наборов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Руслан Гаращенко

Правительство Украины изменило порядок обеспечения населения бесплатными продуктовыми наборами в условиях военного положения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на правительственный портал.

Так соглано решению Кабмина, теперь продуктовые наборы смогут получить и те внутренне перемещенные лица, которые имеют право на получение денежной помощи за счет средств госбюджета или в рамках помощи от международных организаций.

Какие изменения приняло правительсво?

  • продукты от государства безвозмездно смогут получать ВПЛ, имеющие право на денежную помощь;
  • предусмотрена возможность компенсации услуг по хранению зерна или выпеканию хлеба частью продукции;
  • указана необходимость соблюдать объемы каждого товара на лицо, предусмотренных законодательством (с допустимым отклонением ±25% для чая и кофе, ±20% для других продуктов);
  • установлена ​​возможность взаимозаменяемости товаров – в случае отсутствия продукты могут быть заменены имеющимися (но не более 4 позиций).

"Мы сделали порядок оказания помощи более гибким и одновременно укрепили обязательность обеспечения граждан установленными объемами продуктов. В целом решение расширит круг и улучшит обеспечение нуждающихся в помощи людей, а также позволит более эффективно использовать запасы ранее закупленного зерна для обеспечения хлебом населения, нуждающегося в помощи", - объяснила глава Минэкономики Юлия Свириденко.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве снова можно получить бесплатные наборы продуктов для ВПО и пенсионеров. Их выдача была временно приостановлена после массового обстрела энергетической инфраструктуры россиянами.

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